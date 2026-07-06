Mobilutvecklare till internationellt techbolag i Malmö
Hirely AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
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Vill du utvecklas inom mobilutveckling i ett globalt techbolag där appen är en central del av kundupplevelsen? Hos vår kund får du kliva in i ett erfaret utvecklingsteam i Malmö och arbeta nära teknik, produkt och användare – med Kotlin och Swift som naturliga delar av vardagen.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vår kund är ett internationellt teknikbolag som utvecklar digitala produkter och tjänster för miljontals användare världen över. I Malmö finns ett av företagets utvecklingscenter, där man arbetar långsiktigt med moderna mobilapplikationer, teknik och produktutveckling. Här blir du en del av ett utvecklingsteam där samarbete, lärande och kodkvalitet är viktiga delar av vardagen. Du får erfarna kollegor omkring dig, men också utrymme att testa, fråga, lära dig och växa in i rollen.
Rollen inleds som konsult via oss på Mero, men med ambitionen att övergå till en anställning hos kunden efter 7 månader.
Om rollen
Här kliver du in i ett team som bygger mobilappar som är en central del av kundens digitala produkt och användarupplevelse. Rollen passar dig som redan har en stark grund inom programmering, är nyfiken på Kotlin, Swift och modern apputveckling, och vill fortsätta växa i en miljö där du får jobba nära erfarna utvecklare och en produkt som används i skarpt läge.
Du kommer att sätta dig in i arbetssättet, arbeta med nya och befintliga funktioner, testa, felsöka och steg för steg ta mer ansvar i utvecklingen. Teamet arbetar nära både design och produkt, vilket gör att du får förståelse för användaren, flödena och helheten bakom det som byggs. Det här är en roll för dig som vill utvecklas snabbt, lära dig av duktiga kollegor och fortsätta bli riktigt vass inom mobilutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har en stark teknisk grund och ett tydligt intresse för mobilutveckling. Du är kanske ny från universitetet, har gjort egna projekt vid sidan av studierna eller har hunnit få din första erfarenhet som utvecklare – men gemensamt är att du gillar att skriva kod och vill fortsätta bli riktigt bra.
Du behöver inte ha flera års arbetslivserfarenhet, men du behöver vara trygg i programmering och kunna resonera kring kod, problemlösning och tekniska lösningar på egen hand. Det här är en roll för dig som tycker om att förstå hur saker fungerar, gärna testar egna idéer och har drivet att ta dig vidare när något inte löser sig direkt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av Kotlin, Swift eller annan relevant programmering, samt grundläggande koll på Git, kodstruktur och felsökning.
Övrig information
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Start: Augusti eller enligt överenskommelse
Upplägg: Konsultuppdrag via Mero med ambition om övergång till kund
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-70 00 16.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Mero Rekrytering AB Jobbnummer
9994608