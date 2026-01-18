Mobilreparatör utan erfarenhet! Mall of Scandinavia, Solna
2026-01-18
Lärling som mobilreparatör sökes till Mobildoktorn i Mall of Scandinavia, Solna.
Vill du arbeta med teknik i vardagen och hjälpa både privatpersoner och företag att få sina mobiler och surfplattor i toppskick? Vi söker nu en driven och noggrann mobiltekniker till vår butik Mobildoktorn i Mall of Scandinavia, Solna. Vi är öppna för att anställa både på heltid och deltid.Publiceringsdatum2026-01-18Om tjänsten
Som mobiltekniker hos oss arbetar du så småningom självständigt och i team. Du möter kunder direkt i butiken och utför expressreparationer på plats. Rollen är varierad och passar dig som trivs med ansvar och problemlösning. Du jobbar med lärlingslön under 6 månader som sedan övergår till fast anställning och full månadslön. Dina arbetsuppgifter
Reparation av mobiler och surfplattor (Sony, Apple, Samsung, Huawei m.fl.)
Kassahantering och försäljning av mobiltillbehör
Eventuellt inköp och lagerhållning
Vem är du?
Vi söker dig som kanske är i början av din karriär och nyligen avslutat din gymnasieutbildning. Gärna inom IT eller teknik. Du kommunicerar väl på svenska eller engelska och har gärna fler språkkunskaper. Som person är du noggrann, serviceinriktad och gillar att hitta lösningar.
Vi erbjuder
6 månaders provanställning med lärlingslön.
Fast tjänst efter din 6 månaders utbildning med full månadslön
Individuell lönesättning: fast månadslön + provision på tillbehörsförsäljning
Vardagar samt vissa helger förekommer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: mobaily.jobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mobilreparatör utan erfarenhet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mobaily AB
(org.nr 559199-6227), https://www.irepairofsweden.com/
Stjärntorget 2 (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Mobildoktorn Mall of Scandinavia Jobbnummer
9690234