Mobilreparatör till Mall of Scandinavia & Täby Centrum
Mobaily AB / Supportteknikerjobb / Täby
2025-08-16
Mobiltekniker till iRepair of Sweden - Täby Centrum & Mall of Scandinavia i Solna
Vill du arbeta med teknik i vardagen och hjälpa både privatpersoner och företag att få sina mobiler och surfplattor i toppskick? Vi söker nu en driven och noggrann mobiltekniker till våra butiker i Täby Centrum och Mall of Scandinavia i Solna (nuvarande butiksnamn Mobildoktorn).Publiceringsdatum2025-08-16Om tjänsten
Som mobiltekniker hos oss arbetar du både självständigt och i team. Du möter kunder direkt i butiken och utför expressreparationer på plats. Rollen är varierad och passar dig som trivs med ansvar och problemlösning.Dina arbetsuppgifter
Reparation av mobiler och surfplattor (Sony, Apple, Samsung, Huawei m.fl.)
Kassahantering och försäljning av mobiltillbehör
Inköp och lagerhållning
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mobilreparationer. Du kommunicerar väl på svenska eller engelska och har gärna fler språkkunskaper. Som person är du noggrann, serviceinriktad och gillar att hitta lösningar.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Individuell lönesättning: fast månadslön + provision på tillbehörsförsäljning
Ett arbete i både Täby Centrum och Mall of Scandinavia, vardagar samt vissa helger
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: mobaily.jobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
