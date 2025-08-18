Mobilitetssäljare till säsongsanställning i Eslöv
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Eslöv
2025-08-18
Vi söker nu en serviceminded och lösningsorienterad mobilitetssäljare för försäljning av vinterdäck till befintliga kunder inför kommande däcksäsong till Bilmånsson i Skåne AB. Skicka in din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen!
OM TJÄNSTEN
Som mobilitetssäljare kommer du att arbeta med att proaktivt kontakta befintliga däckhotellskunder som är i behov av nya vinterdäck. Anställningen är en tidsbegränsad anställning under ca en månad med start den 8 september. Tjänsten är på heltid med placering i Eslöv. Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.
Dina arbetsuppgifter
Som mobilitetssäljare ansvarar du för att aktivt ta kontakt med befintliga kunder, främst via telefon och digitala kanaler. Du arbetar med att identifiera och erbjuda lösningar utifrån kundens behov av nya vinterdäck. I rollen ingår även att dokumentera och följa upp kunddialoger i våra digitala system, samtidigt som du säkerställer att varje kund får god service av högsta kvalitet.
VI SÖKER DIG SOM
Sätter kunden i fokus, ser möjligheter och har en naturlig fallenhet för god service. Du arbetar strukturerat och har hög digital kompetens för att kunna ta till dig nya digitala verktyg och system.
I rollen som mobilitetssäljare ser vi att du:
• Är bekväm med att prata i telefon
• Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av sälj och kunskap inom däck
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia och Hyundai. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Klippan och Lund. Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vårt personal, kvalitets- och miljöarbete. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid
Enligt avtal
