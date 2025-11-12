Mobila ordningsvakter till kommun i södra Stockholm
Cubsec AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cubsec AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Tyresö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du en ansvarsfull och förtroendeingivande ordningsvakt, med ett empatiskt förhållningssätt till andra människor? Söker du ett socialt arbete där du får användning av din problemlösningsförmåga? Då ska du läsa vidare!
Som ordningsvakt arbetar du på offentliga platser där många människor är i rörelse och har till uppgift att skapa en trygg och lugn miljö för kunder och besökare. Arbetsuppgifterna innebär att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen och arbeta trygghetsskapande. Ordningshållning avser det område som polismyndigheten utfärdat ordningsvaktsförordnande för.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
I den här tjänsten är du bilburen och kommer att vara stationerad i en kommun i södra Stockholm. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära ordningshållning och trygghetsskapande/kontaktsökande arbete kopplat gentemot lokal lägesbild. Du kommer aktivt samverka med andra enheter inom kommunen. Det är av största vikt att du kan bemöta allmänheten professionellt, respektfullt och lugnt.
Grundläggande krav:
• Utbildad ordningsvakt med giltigt förordnande
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God hälsa och fysik
• Laglydig
• Ordnad ekonomi
• Körkort klass B
Meriterande:
• Minst två års erfarenhet som ordningsvakt, gärna från liknande uppdrag
• Väktarutbildning och/eller skyddsvaktsutbildning
• Genomförd militärtjänstgöring
• Annan relevant utbildning inom säkerhet/trygghet
• Andra språkkunskaper förutom svenska
Tjänstgöringsplats: Större kommun i södra Stockholm.
Arbetstider: Kväll/natt, vardagar och helger.
Varaktighet: Deltidsanställning 60% alt. behovsanställning. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Startdatum: 1 september eller enligt överenskommelse.
Cubsec erbjuder:
Som ordningsvakt på Cubsec bevakning får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad för både kunder och människor och arbetsgemenskap med stort ansvar och möjlighet till personlig utveckling.
Urval sker löpande under ansökningsperioden, tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cubsec Jobbnummer
9600691