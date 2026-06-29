Möbeldesigner Möbelkonstruktör Cnc-Bediener, Schreiner Imos Cad
Värmdö Snickeri AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Värmdö Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Värmdö
2026-06-29
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Värmdö Snickeri AB ingår i en koncern med bolag i Balticum, Tyskland och Sverige och vi söker en möbelkontruktör som kan producera möbeler / möbelprojekt från start till mål med erfarenhet med IMOS CAD konstruktionsprogram.
Vår fabrik ligger i stockholm, Sverige
Vi har idag 4 st cnc maskiner och söker en person med erfarenhet att arbeta med IMOS CAD.
Vi producerar allt från måttanpassade möbler, kök och butiksinredningar och 50% av vår försäljning går idag på export.
Vi värdesätter goda kunskaper I Tyska och engelska.
För vidare frågor maila oss på Torsten@shopfurnituregroup.com
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Värmdö Snickeri Värmdö AB ist Teil einer Unternehmensgruppe mit Firmen in den baltischen Staaten, Deutschland und Schweden. Wir suchen einen Möbeldesigner mit Erfahrung in der IMOS CAD-Software, der Möbelprojekte von A bis Z realisieren kann.
Unsere Fabrik befindet sich in Stockholm, Schweden.
Wir verfügen über vier CNC-Maschinen und suchen eine Person mit Erfahrung im Umgang mit IMOS CAD.
Wir produzieren alles von maßgefertigten Möbeln, Küchen bis hin zu Ladeneinrichtungen.
50 % unseres Umsatzes erzielen wir derzeit im Export.
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter Torsten@shopfurnituregroup.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Torsten@shopfurnitiregroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Möbel constructor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Snickeri AB
(org.nr 556999-0566)
Torsbergsbacken 2 (visa karta
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139 51 VÄRMDÖ Jobbnummer
9984250