Mo Gård LSS söker Re-/Habiliteringsassistent till Ystad!
2025-08-20
Varje dag skapar vi förutsättningar för att brukarna i vår verksamhet, utifrån sina unika förmågor, ska få leva livet fullt ut.
Vi fortsätter växa, ta chansen att vara med på vår resa!
Du kommer att arbeta på vårt LSS-boende för barn och ungdomar i Ystad. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att varje individ ska få en meningsfull sysselsättning och vardag. Din uppgift är att vara ett stöd i den enskilde brukarens dagliga liv och stötta utifrån hans eller hennes behov. Hos oss anpassar vi vår kommunikation utifrån brukaren och vi arbetar aktivt med alternativa kommunikationssätt. Du kan komma att hjälpa till med omvårdnad, de vardagliga sysslorna (tvätt, städning, inköp) eller helt enkelt som stöttning i vardagen. Du förväntas även vara delaktig i barnens aktiviteter, till exempel dagsutflykter eller andra evenemang. Sammantaget möjliggör dina insatser brukarens rätt till självständighet och ett självbestämmande.
Om dig
Vi ser att du har en slutförd gymnasieutbildning, gärna inom vård och omsorg. Vi ser gärna att du har erfarenhet från vård och omsorg och att du sedan tidigare arbetat med liknade arbetsuppgifter. Kunskap i teckenspråk liksom om funktionsnedsättningar och erfarenhet av psykiatrin är meriterande.
Som person är du engagerad och utåtriktad, du har lätt för att samarbeta och skapa kontakter och bevara goda relationer. Vi vill att du är trygg, stabil samt har självinsikt och ett flexibelt synsätt. Du är ansvarstagande, gillar ordning och reda samt tar egna initiativ i arbetet. I vår rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Datorvana krävs då dokumentation är en återkommande arbetsuppgift. Du ska kunna läsa och kommunicera på svenska för att tillgodose den information som ligger till grund för ditt arbete.
Anställning
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på 75-100% med fast månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning. En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret. Din arbetstid kommer följa ett schema som omfattar dag, kväll och helg.
