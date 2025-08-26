Mo Gård LSS söker engagerad stödpedagog till enhet i Doverstorp
2025-08-26
Nu söker vi dig som vill arbeta som stödpedagog inom Mo Gård LSS i Doverstorp!
Vill du arbeta som stödpedagog i en verksamhet där individens behov står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team på en av våra enheter i Doverstorp.
Arbetet inom Mo Gård är omväxlande, händelserikt och utvecklande - ingen dag är den andra lik. Hos oss jobbar du i en unik och teckenspråkig miljö där vi tillsammans skapar en meningsfull vardag för individen.
Tillsammans med ett engagerat och kompetent arbetslag får du vara med och göra verklig skillnad - varje dag!
Om rollen
Som stödpedagog skall du tillsammans med enhetschef och specialpedagog säkerställa att det finns goda kunskaper och god förmåga hos personalgruppen att utföra insatser enligt LSS till individerna som bor på enheten. Du kommer att vara en aktiv del av arbetsgruppen och deltar i det dagliga arbetet nära individen. Din uppgift är att säkerhetsställa verksamhetsprocessens olika steg såsom planering, genomförande och utvärdering/uppföljning. Du ska verka för att lagar och föreskrifter följs runt dokumentation och kvalitetssäkring av metoder och arbetssätt på enheten. I rollen ingår även att ge stöd och handledning till personalen i att förverkliga genomförandeplaner i det praktiska arbetet med individen.
Vem är du?Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning som stödpedagog. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som har intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Som person är du positiv, utåtriktad och har lätt för att skapa goda relationer. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra, samtidigt som du gärna tar egna initiativ och ser lösningar i vardagen. Du är trygg i att arbeta ensam och har förmåga att ta ansvar i ett självständigt arbete. Det är också viktigt att du har erfarenhet av utmanande beteenden och är van vid att arbeta lågaffektivt. Vi lägger i denna rekrytering stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och natt/jour. För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, ha ett giltigt svenskt arbetstillstånd samt inneha B-körkort. I vår rekryteringsprocess ingår även arbetspsykologiska tester. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mo LSS AB
(org.nr 556440-6253) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mo Gård LSS Kontakt
Emma Axelhed 010-4716627 Jobbnummer
9475347