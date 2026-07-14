Mo Gård LSS i Enköping söker erfarna re-/habiliteringsassistenter
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2026-07-14
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Mo Gård är ett stiftelseägt, idéburet och specialiserat kunskapsföretag med snart 80 års erfarenhet och djup kompetens inom kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med omfattande och komplexa stödbehov, med särskilt fokus på anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Södermanland, Östergötland och Skåne.
Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Varje dag skapar vi förutsättningar för att individerna i vår verksamhet, utifrån sina unika förmågor, ska få leva livet fullt ut. Vi fortsätter växa, ta chansen att vara med på vår resa!
Är du en empatisk, trygg och ansvarstagande person som vill göra skillnad i vardagen för personer med kombinerade funktionsnedsättningar? Vi söker nu erfarna och engagerade medarbetare till vår LSS-verksamhet i Enköping.
Mo Gård erbjuder insatser till personer med kombinerade funktionsnedsättningar med fokus på kommunikation.Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Hos oss kommunicerar vi med teckenspråk (vilket vi erbjuder internutbildning i) eller anpassar vår kommunikation på annat sätt utifrån individens behov. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att varje individ ska få en meningsfull sysselsättning och vardag. Din uppgift är att vara ett stöd i den enskilde individens dagliga liv och stötta utifrån hans eller hennes behov. Vidare kommer du även att stötta i vardagliga saker som intim hygien, medicinering vid behov och städning. Du förväntas även vara delaktig i individens aktiviteter, till exempel dagsutflykter eller andra evenemang. Sammantaget möjliggör dina insatser individens rätt till självständighet och ett självbestämmande.
Om dig
Vi ser att du har slutförd gymnasieutbildning, gärna inom vård och omsorg, barn och fritid eller motsvarande. Erfarenhet av utmanande beteenden och kunskaper i att arbeta lågaffektivt är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från vård och omsorg och att du sedan tidigare arbetat med liknade arbetsuppgifter. Kunskap i teckenspråk liksom om funktionsnedsättningar och erfarenhet av psykiatrin är meriterande.
Som person är du omtänksam och värdesätter andra människors välmående. Du bryr dig genuint om - och vill förstå - andra människors känslor och behov. Du ser möjligheter i förändringar och hittar lösningar när situationer förändras. Du är relationsbyggande, skapar tillit och bygger goda samarbeten med både individer och kollegor. Vi tror att du är pålitlig, uthållig och kan möta både vardag och utmaningar med tålamod och eftertänksamhet, samtidigt som du är trygg i dig själv och har god självkännedom.
Eftersom du dokumenterar ditt arbete behöver du också behärska det svenska språket väl.
Anställning
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 procent med månadslön enligt överenskommelse och utifrån individuell lönesättning. Vi tillämpar 6 månader provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Din arbetstid kommer att omfatta dag, kväll och helg.
En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregistret och att du har körkort.
Som en del i vår rekryteringsprocess använder vi oss av problemlösningsförmåga- och personlighetstest.
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap §13a.
Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så vänta inte med att skicka in din ansökan. Om företaget
Verksamheten hos oss i Enköping tillhörande region Uppland består av fem LSS-boenden och en daglig verksamhet och den präglas av öppen dialog och samarbete med alla funktioner som behövs nära tillhands. Hos oss arbetar våra enhetschefer i den verksamhet de leder och delar som mest sin tid mellan två enheter. Du kan läsa mer om vår verksamhet på hemsidan: Mo Gård - Kunskapsföretaget som gör skillnad! (mogard.se)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mo LSS Aktiebolag
(org.nr 556440-6253), https://www.mogard.se/lediga-tjanster/
Kaptensgatan 4 (visa karta
)
749 35 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköping Kontakt
Jeanette Peretic jeanette.peretic@mogard.se 010-4716773 Jobbnummer
10002617