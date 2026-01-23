Mo Gård LSS i Enköping söker erfarna Re-/habiliteringsassistenter
2026-01-23
Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Varje dag skapar vi förutsättningar för att individerna i vår verksamhet, utifrån sina unika förmågor, ska få leva livet fullt ut.
Vi fortsätter växa, ta chansen att vara med på vår resa!
Är du en empatisk, trygg och ansvarstagande person som vill göra skillnad i vardagen för personer med kombinerade funktionsnedsättningar? Vi söker nu erfarna och engagerade medarbetare till vår LSS-verksamhet i Enköping.
Mo Gård erbjuder insatser till personer med kombinerade funktionsnedsättningar med fokus på kommunikation vilket gör att hos oss kommunicerar vi med teckenspråk eller anpassar vår kommunikation på annat sätt utifrån individens behov.
Om rollen
Du ingår i ett arbetslag som arbetar för att varje individ ska ha en meningsfull sysselsättning och vardag.
Din uppgift är att med ett pedagogiskt förhållningssätt stötta individen i det dagliga livet utifrån hans eller hennes behov.
Du kan komma att hjälpa till med:
- Personlig omvårdnad
- Vardagliga sysslor som tvätt, städning och inköp
- Stöttning i vardagen
- Individens sociala aktiviteter, exempelvis dagsutflykter eller evenemang
Du kommer vara med på daglig verksamhet där du och individen/deltagaren arbetar tillsammans med det som är på schemat för dagen.
Dina insatser möjliggör individens rätt till självständighet och självbestämmande.
Om dig
- Slutförd gymnasieutbildning, gärna inom vård och omsorg, barn och fritid eller motsvarande.
- Flerårig erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård.
- Erfarenhet av utmanande beteenden och kunskaper i att arbeta lågaffektivt.
- Stabil, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa nya relationer.
- Datorvana då dokumentation är en viktig arbetsuppgift samt kunna läsa och kommunicera på svenska för att tillgodose den information som ligger till grund för arbetet.
Kunskaper i teckenspråk ses som meriterande men inte ett krav. Vi erbjuder interna utbildningar för att stärka din kompetens i detta.
Har du utbildning som stödpedagog är du varmt välkommen med en ansökan till stödpedagogbefattning.
Vi lägger i denna rekrytering stor vikt vid personlig lämplighet.
Verksamheten hos oss i Enköping tillhörande region Uppland består av fem LSS-boenden och en daglig verksamhet och den präglas av öppen dialog och samarbete med alla funktioner som behövs nära tillhands. Hos oss arbetar våra enhetschefer i den verksamhet de leder och delar som mest sin tid mellan två enheter. Du kan läsa mer om vår verksamhet på hemsidan: Mo Gård - Kunskapsföretaget som gör skillnad! (mogard.se)
Anställning
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 75-100 procent med månadslön enligt överenskommelse och utifrån individuell lönesättning. Vi tillämpar provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
B-körkort krävs.
Som en del i vår rekryteringsprocess använder vi oss av två arbetspsykologiska tester.
Din arbetstid kommer följa ett på förhand fastställt schema vilket omfattar dag, kväll, helg och eventuellt jour.
För att vara aktuell för en tjänst hos oss krävs det ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
