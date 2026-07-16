MMA-svetsare/Montör till ledande industriföretag i Södertälje

Selectus Bemanning AB / Svetsarjobb / Södertälje
2026-07-16


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MMA-svetsare/Montör till väletablerat industriföretag i Södertälje
Vill du arbeta hos ett stabilt och växande industriföretag med lång erfarenhet av kvalificerade stålkonstruktioner och industrilösningar? Nu söker vi en MMA-svetsare/Montör för en direktanställning hos vår kund i Södertälje.
Företaget arbetar med tillverkning, montage, reparation och underhåll av stålkonstruktioner och industrikomponenter åt flera välkända industriföretag. Cirka 90 % av uppdragen utförs hos kunder i Södertäljeområdet.

Publiceringsdatum
2026-07-16

Dina arbetsuppgifter
Som MMA-svetsare/Montör kommer du bland annat att arbeta med:
MMA-svetsning av stålkonstruktioner och industrikomponenter
Montering och installation av mekaniska konstruktioner
Reparation och underhåll av industrimaskiner och produktionsutrustning
Ritningsläsning och måttkontroll
Felsökning och enklare mekaniskt underhåll
Arbete både i verkstad och ute hos kund
Säkerställa att arbetet utförs enligt kvalitets- och säkerhetskrav
Vi söker dig som
Har erfarenhet av MMA-svetsning
Har erfarenhet av montage inom industri eller verkstad
Kan läsa och förstå tekniska ritningar
Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
Har ett högt säkerhetstänk
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning direkt hos vår kund
Heltidsarbete med omgående start
Varierande arbetsuppgifter i en stabil verksamhet
Möjlighet att utvecklas inom svetsning och industriellt montage
Ett engagerat team och långsiktiga utvecklingsmöjligheter
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082997-2104442".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selectus Bemanning AB (org.nr 559519-6436), https://jobs.selectus.se
Södertälje Science Park AB (visa karta)
151 36  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Selectus

Jobbnummer
10004809

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