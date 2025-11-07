Mjukvaruutvecklare till våra utvecklingsteam
Vi på Combitech och affärsområdet Kritiska System i Linköping arbetar idag med in-houseteam och teamleveranser. Hos oss är du en del av ett team som ansvarar för sin leverans, planering och problemlösning gentemot våra kunder. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande projekt i teknikens framkant, där du är med och göra skillnad!
Vad vi erbjuder
Som konsult hos oss på Combitech kommer din personliga utveckling i fokus. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i form av interna och externa kurser inom både tekniska ämnen men även personlig utveckling. Vi tror på kombinationskraft och att vi är som bäst när vi tar hjälp av varandra.
Du kommer arbeta i ett självorganiserande team som tar ansvar och trivs med att fatta våra egna beslut. Våra tvärfunktionella team består av medlemmar med olika tekniska kompetenser som kompletterar varandra perfekt. Genom att följa agila metoder säkerställer vi flexibilitet och snabb anpassning.
Vi har en stark teamkänsla och en positiv arbetsmiljö där vi stöttar och inspirerar varandra. Dessutom gör vi ofta roliga aktiviteter tillsammans utanför jobbet, vilket stärker vår sammanhållning och gör att vi har kul tillsammans.
En stor fördel med vår teamverksamhet är att du aldrig fastnar inom ett team, teknikområde eller domän, utan har möjligheten att kunna växla mellan team och tekniker.
Vad rollen innebär
Vi söker förstärkning i flera discipliner inom mjukvaru-/systemutveckling till något av följande team:
Team 1 och 2 arbetar med system- och mjukvaruutveckling av flygsäkerhetskritiska system med programmering i C++, kravhantering, design, implementation och verifiering.
Team 3-5 jobbar med system- och mjukvaruutveckling för militära produkter; där arbetar vi med kravhantering, systemdesign, implementation och verifiering.
Team 6 arbetar med verifiering av delsystem för civila flygplan. Där jobbar vi med system- och mjukvaruverifiering, kravhantering, teststrategier och testimplementation.
Team 7 är med och utvecklar autonoma helikoptrar med C++ och C# .Net och jobbar med hela spannet från system till verifiering.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot datateknik/teknisk fysik eller motsvarande och har minst tre års erfarenhet inom mjukvaru-/systemutveckling. Du har goda programmeringskunskaper och trivs med agila arbetsmetoder som Scrum och Kanban.
För att trivas och utvecklas i rollen vill vi att du motiveras av att lösa problem tillsammans med andra. Du uppskattar att arbeta tillsammans i team och vi tror även att du har en analytisk förmåga och en medvetenhet för kvalitet.
Vi vill bygga team av individer som tillsammans har ett brett spann av erfarenheter, personligheter och kompetenser för att komplettera varandra.
Kontaktperson/Rekryterande chef: Sanna Manhem, +46 734468484
