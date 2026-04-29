Mjukvaruutvecklare till stor kund i försvarsindustrin
2026-04-29
Vi söker nu mjukvaruutvecklare till en stor kund inom försvarsindustrin, där du får arbeta med avancerade system i en tekniskt krävande miljö. Rollen passar dig som vill arbeta nära hårdvara och vara delaktig i hela utvecklingskedjan, från implementation till test och verifiering.
Om rollen
Som mjukvaruutvecklare kommer du att arbeta hos en stor kund inom försvarsindustrin i en tekniskt avancerad miljö där mjukvara utvecklas för komplexa system till flygplan. Rollen innebär arbete genom hela utvecklingskedjan, från utveckling, implementation och integration till test, verifiering och dokumentation. Du blir en del av ett team som arbetar nära både mjukvara och hårdvara, där fokus ligger på robusthet, prestanda och kvalitet. Arbetet sker i projektform tillsammans med andra utvecklare, där problemlösning ofta sker i dialog med kollegor och angränsande team. Du kommer att arbeta med utveckling av funktioner i system med höga krav på tillförlitlighet, vilket innebär att kodkvalitet, verifiering och dokumentation är centrala delar av det dagliga arbetet. Rollen innebär också att du deltar i kodgranskningar, utvecklar och genomför tester samt bidrar till förbättring av arbetssätt och processer.
Utvecklingen sker i en Linuxbaserad miljö med fokus på hårdvarunära programmering, där resurserna i systemen är begränsade och ställer krav på effektiv kod och god förståelse för hur mjukvara samspelar med hårdvara. Arbetssättet är strukturerat och processorienterat, med tydliga kravbilder och definierade leveranser över längre utvecklingscykler.
För att lyckas i rollen som mjukvaruutvecklare tror vi att du trivs i en roll där du får ta ansvar för hela din leverans, inte enbart kodutvecklingen. Du har en god förståelse för mjukvaruutveckling i tekniskt komplexa miljöer och är van vid att arbeta strukturerat enligt etablerade processer och krav. Du har förmågan att samarbeta med andra och uppskattar att arbeta i team där problemlösning sker gemensamt. Samtidigt kan du arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt. Du är noggrann i ditt arbete och har förståelse för vikten av dokumentation, spårbarhet och kvalitet i system där tillförlitlighet är avgörande. Vi ser också att du är nyfiken och lösningsorienterad, med förmåga att tänka analytiskt och arbeta metodiskt även i komplexa situationer. Du trivs i en miljö där projekten är långsiktiga och där arbetet sker i flera steg med tydliga delmål och leveranser.
Skallkrav för tjänsten:
• Högskoleingenjörsexamen/Civilingenjörsexamen inom mjukvaruteknik, datateknik eller motsvarande
• 2-5 års relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av programmering i C, C++ och Python
• Svenska och engelska i tal och skrift
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet från industriella, fordonsrelaterade eller andra säkerhetskritiska system
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som mjukvaruutvecklare, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag! Om du erbjuds en tjänst kommer du att säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen måste bli godkänd för att du ska kunna påbörja din anställning.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som mjukvaruutvecklare kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Linköping
Arbetstid: Mån-fre, flextid
Omfattning: Heltid Så ansöker du
