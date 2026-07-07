Mjukvaruutvecklare Till Spännande Uppdrag i Östergötland
Friday Väst AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-07
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Vill du arbeta med mjukvaruutveckling i bolag där innovation, problemlösning och teknik står i fokus? Vi söker nu mjukvaruutvecklare till flera av våra kunder i Östergötland, alltifrån från mindre teknikbolag till större industriföretag.
Gemensamt för våra kunder är att de arbetar med spännande teknik, har stark utveckling framåt och erbjuder miljöer där du som utvecklare får möjlighet att både bidra, påverka och växa i din roll.
Hos oss finns flera olika roller med varierande inriktning och komplexitet. Det innebär att vi gärna kommer i kontakt med dig oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet inom mjukvaruutveckling, systemutveckling eller embeddedutveckling eller hårdvarunära utveckling.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som mjukvaruutvecklare får du arbeta i teknikintensiva projekt där du bidrar till utvecklingen av produkter, system och lösningar som gör skillnad. Beroende på din bakgrund och ditt intresse kan rollen exempelvis innebära arbete inom embeddedutveckling, applikationsutveckling, backend, frontend, testutveckling, automation, DevOps, systemutveckling eller mjukvaruarkitektur.
I vissa roller finns även möjlighet att arbeta nära hårdvara och elektronik, vilket gör det positivt om du har förståelse för eller intresse av elektrotekniska delar. Du arbetar ofta nära kollegor inom exempelvis mjukvara, elektronik, mekanik, system, test, produktion och produktägande. Rollen kan omfatta hela eller delar av utvecklingskedjan, från krav, arkitektur och design till implementation, test, verifiering och vidareutveckling.Dina arbetsuppgifter
Utveckla, vidareutveckla och underhålla mjukvara för produkter, system eller interna verktyg
Arbeta med kravanalys, design, implementation, test och verifiering
Programmera i språk såsom C, C++, C#, Java, Python, JavaScript/TypeScript eller liknande
Utveckla embedded software, applikationer, backend- eller frontendlösningar
Bidra till testautomation, CI/CD, felsökning och kvalitetssäkring
Samarbeta med andra teknikområden för att skapa robusta och användbara lösningar
Arbeta nära hårdvara, elektronik och andra teknikområden i produktnära utvecklingsprojekt
Ta fram teknisk dokumentation och bidra till metod-, produkt- och processutveckling
Stödja projekt med tekniska bedömningar, lösningsförslag och förbättringsarbete
Vi söker dig som:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom datateknik, mjukvaruutveckling, teknisk fysik, elektroteknik, mekatronik eller liknande
Har minst ett års erfarenhet av mjukvaruutveckling eller relaterat arbete
Har god förståelse för programmering, systemutveckling och problemlösning
Är van att arbeta med ett eller flera programmeringsspråk, ramverk eller utvecklingsverktyg
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kunden och vår sida är att du efter 6-12 månader blir direktanställd hos kunden.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Östergötland
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Kontakt
Rekryterare
Amanda Hedberg amanda.hedberg@friday.se +46735231066 Jobbnummer
9995760