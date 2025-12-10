Mjukvaruutvecklare till Saab Huskvarna
2025-12-10
Är du redo att ta dig an spännande utmaningar inom mjukvaruutveckling? På Saab kommer du att vara en del av ett dynamiskt team där du får möjligheten att arbeta med inbyggda system och implementera funktioner i C eller C++. Vi söker nu en engagerad mjukvaruutvecklare som kan bidra till vårt team och vara med och forma framtidens lösningar inom Saab Training & Simulation.Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 25 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.Arbetsuppgifter
Som mjukvaruutvecklare på Saab kommer du tillsammans i ett team arbeta varierat med inbyggda system, primärt med att implementera funktioner i C eller C++, systemering, felsökning och verifiering av system. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt med elektronikutvecklare, testare och applikationsingenjörer för att säkerställa hög kvalitet och funktionalitet i våra produkter. Utöver utvecklingsarbete förväntas du också bidra till förbättringar av vårt arbetssätt på Saab Training & Simulation.Profil
Vi tror att du som söker har en relevant utbildning, gärna en civilingenjörsexamen inom data/elektronik eller motsvarande högskoleingenjörsexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att felsöka och testa både på hård- och mjukvarunivå samt har programmerat i C/C++. Tjänsten kräver att du utrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskap om realtidsoperativsystem samt erfarenhet av IAR Embedded Workbench eller Eclipse project tool.
Känner du igen dig i egenskaper som kommunikativ, nyfiken och proaktiv? Bra! Då har du sannolikt goda förutsättningar att nå framgång i rollen. Vi vill jobba med dig som drivs av utmaningar och har en förmåga att koordinera och prioritera ditt arbete. Du är en strukturerad och engagerad person som sätter laget före jaget. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om du vill vara en del av vårt team och vara med och forma framtidens lösningar inom Saab Training & Simulation, skicka in din ansökan redan idag!
Ansökningsförfarande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett inledningsvis ett konsultuppdrag, med möjligheter till anställning på Saab efter en tids inhyrning. Urvalet kommer att bearbetas löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Linda Algeskog, linda.algeskog@skill.se
alternativt Gentonis Gjikokaj, gentonis.gjikokaj@skill.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28
Detta är ett heltidsjobb.
Skill Rekrytering & Bemanning AB
Linda Algeskog linda.algeskog@skill.se
9637810