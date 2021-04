Mjukvaruutvecklare till konsultbolag i Karlstad - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Karlstad

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Karlstad2021-04-02Har du kunskaper inom Java programmering och tycker om att skriva och testa kod? Vill du arbeta med framtidens teknik?Vi söker nu både juniora och erfarna utvecklare till vår kund här i Karlstad.2021-04-02Som utvecklare kommer du arbeta i ett agilt team tillsammans med 6-8 kollegor där ni arbetar i projekt med varierande längd. Du kommer att tillsammans med dina kollegor se till att ta er vidare genom att utföra tester i kodmiljön, programmera kod och via vetenskap och kollegor ta fram underlag för att vidareutveckla produkten som står i fokus. Tekniker som används hos företaget är Java, C/C++, Matlab etc.Vi fyller ständigt på med konsulter utefter kundens behov både på såväl juniort och seniort så, är du på jakt efter ett arbete hos en av Karlstads största teknikbolag där du kommer arbeta med komplex utveckling på ett internationellt bolag. Då uppmanar jag dig att söka omgående.Företaget som vi samarbetar arbetar som sagt med morgondagens teknik och har etableringar runtom i hela världen.Mer information om företaget ges på intervjutillfälletDu som söker denna tjänsten ska ha ett genuint intresse för att arbeta med just mjukvaruutveckling, tycka om att arbeta och utföra arbete i testmiljöer. Vi ser också det är viktigt med ett driv som gör att du tar dig framåt i dessa komplexa utvecklingsmiljöer. Kunskaper inom C / Java är ett krav.Skallkrav:Eftergymnasial utbildning mot Data/IT av någon formKunskaper inom C / JavaMeriterande:Arbetslivserfarenhet inom utveckling.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseOrt: KarlstadIntervjuer sker löpande och behovet kan komma att tillsättas omgående. Så därför uppmanar jag dig att söka redan idag.Kontaktperson(er)Carl JosefssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671064