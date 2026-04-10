Mjukvaruutvecklare Till Bolag Inom Försvarsindustrin
Att jobba som som mjukvaruutvecklare Som mjukvaruutvecklare arbetar du tillsammans med dina kollegor i teamet med att utveckla och vidareutveckla användarnära applikationer i Windowsmiljö. Du kommer arbeta i projekt kopplade till simulatorer, där fokus ligger på frontend och användarupplevelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla applikationer i C# och .NET
Arbeta med frontend i WPF (Windows Presentation Foundation)
Bidra till utveckling enligt MVVM-arkitektur
Hantera och arbeta i virtuella utvecklingsmiljöer
Samarbeta med andra team i olika utvecklingsuppdrag
Bidra till dokumentation och ärendehantering
Rollen är placerad i Linköping.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är specialister på att ge techtalanger den ultimata starten på arbetslivet. För denna roll kommer du att bli anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i Linköping.
Du kommer att coachas av en mentor hos vår kund samt en konsultchef på Nexer Tech Talent. Efter framgångsrikt genomförande av konsultuppdraget är intentionen att du erbjuds en anställning hos vår kund.
Vi söker dig som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, systemutveckling eller liknande område
Har minst 1-3 års erfarenhet inom utveckling sedan tidigare.
Har mycket goda kunskaper i C# och .NET
Har ett intresse för frontend och användarnära utveckling
Är en lagspelare med positiv inställning och ett öppet mindset
Trivs med att arbeta nära andra och i team
För att passa i rollen tror vi att du har erfarenhet eller kunskap inom ett eller flera av följande områden: Windowsutveckling i .NET, WPF och MVVM-arkitektur. Du har även erfarenhet av Visual Studio samt versionshantering i Git.
Meriterande:
Du har arbetat med Artifactory, Azure samt ärendehanteringssystem som Jira och dokumentation i Confluence. Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Vi arbetar löpande med rekryteringen, så skicka in din ansökan snarast möjligt.Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group med väletablerade ramavtal, långsiktiga samarbete och några av Sveriges mest välkända och betydelsefulla kunder. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 16 länder som i mer än 35 år hjälpt våra kunder ligga steget före både strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535136-1940242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962), https://techtalent.nexergroup.com
Åkerbogatan 45 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Nexer Tech Talent
9848095