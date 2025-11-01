Mjukvaruutvecklare till bolag i Stenungsund!
2025-11-01
Vill du vara med och utveckla framtidens smarta industrilösningar? Hos vår kund i Stenungsund får du chansen att kombinera teknik och kreativitet i ett mindre, engagerat team där idéer tas på allvar och samarbetet står i centrum. Här bygger du lösningar som gör verklig skillnad - från kodrad till färdig maskin.
OM TJÄNSTEN
Vår kund utvecklar smarta AI-baserade automationslösningar för industrin med fokus på bildanalys och kvalitetskontroll. Genom att kombinera avancerad teknik med praktisk ingenjörskunskap hjälper dem sina kunder att effektivisera produktionen och upptäcka fel i ett tidigt skede.
Deras team i Stenungsund arbetar nära både teknik och kund, och här får du vara med och utveckla lösningar som verkligen gör skillnad. Du kommer tillhöra ett mindre team med stort engagemang, högt i tak och nära samarbete. Hos vår kund får du möjlighet att påverka, växa och vara en del av en spännande resa.
I denna roll kommer du att vara en nyckelspelare i utvecklingsteamet, ansvarig för att designa, implementera och underhålla programvarulösningar. Du kommer att arbeta nära kollegor för att leverera högkvalitativ kod och bidra till både förbättringar, underhåll och nyutveckling.
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med utveckling och underhåll av mjukvara för maskiner och automationsutrustning - både nyutveckling och support av befintliga system.
• Testa och kvalitetssäkra mjukvara mot fysisk hårdvara, inklusive stresstester på plats
• Delta i hela utvecklingskedjan - från kravspecifikation till färdig installerad lösning
• Bidra med support i andra linjens teknisk felsökning för levererade maskiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskoleingenjörsexamen eller yrkesutbildning inom relevant område
• Är flytande i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
• Har goda kunskaper inom C# .Net
• Har ett stort intresse inom maskininlärning och robotprogrammering
• Trivs med att jobba med både hård- och mjukvara i en produktionsmiljö
• Har körkort B
• Har möjlighet att vara på plats i Stenungsund minst 3 dagar i veckan
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom Python, C++ och HTML
• Arbetslivserfarenhet av en liknande roll sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Nyfiken
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
