Mjukvaruutvecklare med teamansvar inom försvarsindustrin

2026-03-05
Vi söker nu en utvecklare som trivs i gränslandet mellan mjukvara och hårdvara. Här får du en roll där du arbetar hands-on nära elektronik och tar ett större ansvar för leveranser och teamets framdrift. Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och utvecklas i en roll där teknik, samarbete och ägandeskap står i centrum.
OM TJÄNSTEN:
I denna roll blir du en viktig del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam där mjukvara och hårdvara samverkar. Du kommer att arbeta nära både teknik och teamets planering och bidra till att arbetet drivs framåt på ett strukturerat sätt.
Rollen kombinerar tekniskt utvecklingsarbete med ett större ansvar för prioritering, koordinering och leverans. Du kommer fortsatt arbeta praktiskt med utveckling samtidigt som du hjälper teamet att hålla riktning, struktur och tempo i arbetet.
Arbetsuppgifter:Arbeta hands-on med utveckling av mjukvara i system där mjukvara och hårdvara samverkar
Ta ett tydligt ansvar för teamets leveranser och bidra till att arbetet drivs framåt
Vara delaktig i prioritering och planering av teamets arbete
Fungera som en naturlig samordningspunkt mellan utvecklare och andra intressenter
Bidra till tekniska beslut och förbättring av arbetssätt i teamet
Stötta och guida teamet i vardagen i en mer ledande roll
VI SÖKER DIG SOM:Minst tre års relevant erfarenhet av mjukvaru- eller elektroniknära utveckling
Antingen bakgrund inom elektronikutveckling och vill arbeta mer med mjukvara, eller är mjukvaruutvecklare med intresse för och erfarenhet av arbete nära hårdvara
Förmåga att prioritera, strukturera och driva arbete framåt tillsammans med ett team
Intresse för att ta ett ledande ansvar i teamet, exempelvis i rollen som team lead
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du kommunikativ, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du både bidrar tekniskt och hjälper teamet att arbeta mot gemensamma mål.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Anna Persson, anna.persson@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
