Mjukvaruutvecklare med stort intresse och erfarenhet av programmering i C!
2025-10-13
Är du en erfaren mjukvaruutvecklare med passion för inbyggda system och teknik som gör skillnad? Toppen, nu söker vi en utvecklare till Bertin Exensor där du kommer att jobba med avancerade sensorlösningar för säkerhetskritiska miljöer.
I den här rollen kommer du att arbeta med utveckling av mjukvara för inbyggda system, främst i C, i en windows-baserad miljö. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team som arbetar med hela utvecklingskedjan - från kravställning till test och driftsättning. Uppdraget innebär både arbete på kontor och praktiska tester i fält, vilket ger en varierad arbetsvardag.
Arbetsuppgifter: * Designa, utveckla och testa inbyggda system skrivna i C * Driftsättning och underhåll av vår mjukvara inklusive kontinuerliga förbättring för bättre kvalitet och funktionalitet * Integrera tredjepartskomponenter i våra befintliga system * Utomhustest för att utvärdera systemet i dess avsedda miljö * Kontinuerliga förbättringar av vårt arbetssystem och våra system Om dig:
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst fyra års erfarenhet av programmering i C för inbyggda system, samt god förståelse för lågnivåprogrammering i ARM-baserade system med begränsade resurser. Du har arbetat i Windows-miljöer och är van vid att använda versionshanteringssystem som Git eller SVN. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är också ett stort plus om du även har erfarenhet av mjukvaruutveckling, kommunikationsprotokoll och användargränssnitt för Windows eller Android. Om du dessutom arbetat i säkerhetsklassade miljöer eller militärsektorn blir vi riktigt imponerade!
Om Gigget Detta är ett konsultuppdrag, eller gig som vi kallar det på Gigstep. Vad innebär det? Jo, du blir inledningsvis anställd av Gigstep med ambitionen att det ska leda till en anställning hos vår kund efter 6 månader.
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9553370