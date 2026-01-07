Mjukvaruutvecklare med intresse för AI
2026-01-07
Därför är detta jobb för dig
För oss är det viktigt att du gillar programmering. De språk vi använder varierar från projekt till projekt, så vare sig du är en mästare på Java, Kotlin, C, C++, C# eller Python, tror vi att du har stora möjligheter hos oss.
Vi kan erbjuda uppdrag inhouse i våra egna lokaler där du blir en del av ett utvecklingsteam.
Du kommer att arbeta inom affärsområdet Software & Cloud, där vi hjälper kunder att utveckla framtidssäkra, storskaliga dator- och mjukvarusystem - från inbyggda system och elektronik till datadrivna företagsapplikationer, AI och molnbaserade lösningar.

Dina arbetsuppgifter
Vi har i dagsläget ett stort antal uppdrag där vi arbetar både ute hos kund och i egna lokaler där vi levererar lösningar med fokus på slutanvändaren. Huvudsaklig kompetens ligger inom programmering, mjukvaruutveckling och arkitektur. Våra kunder finns inom branscher såsom fordon, medicinteknik, energi, industri och telekommunikation. Vi erbjuder dig personlig utveckling genom att få jobba i olika projekt, med olika kunder inom olika branscher och i olika språk. Så länge du har en hög ambitionsnivå kan Semcon ge dig de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Kvalifikationer
Då Knightec Group är ett teknikföretag som utvecklar produkter i teknikens framkant tror vi att du har en avslutad akademisk ingenjörsexamen. Du har också några års erfarenhet av utvecklingsjobb efter avlagd examen från tidigare arbetsgivare. De flesta av våra kunder finns i Göteborg med omnejd, så därför behöver du goda kunskaper i både svenska och engelska.
En spännande resa med Knightec Group
Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt och digital tjänsteutveckling.
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Uppman, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig!
