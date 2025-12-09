Mjukvaruutvecklare Med Inriktning Automation Till Embas Innovativa Team!
Är du analytisk, lösningsorienterad och trivs i en innovativ miljö där teknik och utveckling står i centrum? Då vill vi att du läser vidare!
Vi på EMBA söker nu en Mjukvaruutvecklare med inriktning mot automation - en nyckelperson som bidrar till att våra konverteringsmaskiner för wellpappindustrin blir ännu smartare och effektivare!
Välkommen att bli en del av EMBA!
Vad erbjuder EMBA dig
Hos EMBA får du arbeta i en kultur som präglas av öppenhet, samarbete och engagemang. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med spännande produkter och möjlighet att arbeta kreativt i hela utvecklingskedjan - från idé till slutprodukt. Här får du goda förutsättningar att utvecklas både personligt och professionellt.
Du blir en viktig medarbetare i EMBAs organisation!
Om rollen
Som mjukvaruutvecklare med inriktning mot automation blir du en del av vårt kompetenta Automations-team. Vårt uppdrag är att utveckla styrsystemet för våra konverteringsmaskiner - en roll som är både mångsidig och utmanande. Du kommer att arbeta med kundnära produktutvecklingsprojekt och bidra till förbättringar av befintliga maskiner, utveckling av nya modeller samt kundanpassade lösningar. Du stödjer även vår serviceorganisation och ger support för installerade maskiner.
I din vardag kommer du bland annat att:
Programmera PLC, huvudsakligen i strukturerad text
Arbeta med avancerad servostyrning
Leda och/eller delta i utvecklingsprojekt
Samarbeta med kollegor och kunder i en internationell miljö
Delta i utlandsresor (cirka 3-5 per år)
Vem söker vi
Vi tror att du är en analytisk och engagerad person med stort tekniskt intresse och förmåga att lösa problem. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Då du kommer ha mycket kontakter internt och externt med kunder och leverantörer vill vi att du trivs med och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du beslutsam, lösningsorienterad och motiveras av att arbeta med utveckling och innovation.
Du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen, gärna med inriktning mot automation, data, fysik eller elektronik
Erfarenhet av automationsprojekt och programutveckling (eller är nyutexaminerad med relevant utbildning)
Kunskaper i programmering, matematik och reglerteknik
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift då våra kunder är internationella.
Erfarenhet av att leda projekt är meriterande.
Om EMBA
EMBA Machinery AB - Ledande inom hållbara konverteringslösningar för wellpappindustrin.
Vi utvecklar, tillverkar och levererar högkvalitativa konverteringsmaskiner som möter den globala wellpappindustrins behov. På EMBA i Örebro är vi cirka 170 anställda som arbetar med hela värdekedjan - från FoU till tillverkning, försäljning, service och support. Tillsammans med våra systerbolag i USA och Tyskland samt försäljningsrepresentanter världen över har vi en stark global närvaro.
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och processer, samtidigt som vi skapar en bättre arbetsmiljö genom att uppmuntra våra medarbetares engagemang och möjligheter till personlig utveckling. Kunddriven utveckling och engagerade medarbetare har lett till att EMBA är en av de ledande aktörerna på marknaden.
About us - EMBA Machinery
Välkommen med din ansökan!
EMBA samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till HR-konsult Maria Roseen på tel.070-259 05 07.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 25 januari 2026.
