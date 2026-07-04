Mjukvaruutvecklare med fokus på test och kvalitet
Saab Aktiebolag / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-07-04
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du vara med och säkerställa hög kvalitet i våra system och samtidigt bidra till utveckling av robusta testlösningar? Vi söker nu en mjukvaruutvecklare med testprofil som brinner för kvalitetssäkring, automatisering och kunskapsdelning.
Ditt arbete kommer bland annat att innebära att:
Utveckla och underhålla automatiserade tester (t.ex. integrationstester, CI-tester och unit tester)
Arbeta med och förbättra våra CI/CD-pipelines
Hantera och analysera buggrapporter samt driva förbättringsarbete
Underhålla och förbättra testmiljöer
Arbeta strukturerat med testrepositories
Designa, skriva och dokumentera testfall
Rollen innebär även att du bidrar till utvecklingen av vår övergripande teststrategi och säkerställer en hög nivå av kvalitet i hela utvecklingsprocessen. Du får även möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt, samtidigt som du stöttar och vidareutbildar kollegor inom test och kvalitet, till exempel genom workshops eller handledning. Det här är en central roll i ett team med fokus på kvalitet och innovation, där du får arbeta i en modern teknisk miljö med ett flexibelt arbetssätt och goda möjligheter till kompetensutveckling och kunskapsdelning.
Rollen placeras på vårt kontor i Karlskoga.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av mjukvaruutveckling och testautomation och en god förståelse för hur kvalitet byggs in genom hela utvecklingskedjan. Du har god kunskap inom integrationstestning, CI/CD och pipelines, unit testing samt testmiljöer och testdatahantering. Vidare är du van vid att arbeta med bugghantering och verktyg för ärendeuppföljning. Du har också erfarenhet av att arbeta med testrepositories och versionshantering, exempelvis Git.
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och kommunikativ. Du trivs med att stötta andra och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med teamet. För oss är dina personliga egenskaper en del av helhetsbedömningen i denna rekrytering.
Det är meriterande om du har erfarenhet av DevOps-arbete, teststrategier och testledning, containerbaserade miljöer som Docker eller Kubernetes samt moderna testverktyg och ramverk.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vad vid gällande bestämmelser för säkerhetsskyddet. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, medföra krav av visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Denna annons ligger publicerad över sommaren och återkoppling kan därför komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992584