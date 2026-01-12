Mjukvaruutvecklare med erfarenhet av AI
2026-01-12
Vi söker nu en erfaren mjukvaruutvecklare med kompetens inom artificiell intelligens och maskininlärning till ett avancerat utvecklingsuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Här får du möjlighet att arbeta med teknik i absolut framkant och bidra till vidareutvecklingen av ett långräckviddigt robotsystem med höga krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att ingå i ett agilt och tvärfunktionellt utvecklingsteam som ansvarar för vidareutvecklingen av ett avancerat planeringssystem. Fokus ligger på att öka systemets prestanda, autonomi och förmåga att hantera betydligt större datamängder än idag - på gränsen till vad som är tekniskt möjligt.
Arbetet spänner över hela utvecklingskedjan, från systemarbete och kravanalys till design, testning, verifiering, felsökning och leverans. Du kommer även att ha möjlighet att testa olika roller inom teamets agila arbetsmetodik och bidra med både teknisk kompetens och nya perspektiv.
Placering sker hos kund på orterna Karlskoga eller Solna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Vidareutveckling av ett avancerat planeringssystem med höga krav på prestanda och autonomi.
Design och implementation av mjukvara i C och C++.
Utveckling av AI/ML-funktionalitet, inklusive klassificering, optimeringsproblem och prediktiv analys.
Testning och kvalitetssäkring av mjukvara.
Deltagande i hela utvecklingscykeln: kravarbete, design, test, felsökning och leverans.
Aktivt bidrag i agilt teamarbete och ständiga förbättringar.Publiceringsdatum2026-01-12Profil
• Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
• Minst 2-3 års erfarenhet av AI/ML inom klassificering, optimering och prediktiv analys
• Erfarenhet av C och C++
• Erfarenhet av mjukvarutestning och kvalitetssäkring i ovanstående språk
• Van att arbeta i agila team och trivs med samarbete och kunskapsdelning
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av Ada och CUDA.
Erfarenhet av designarbete och mjukvaruarkitektur.
Övrig information
Arbetsmodell: På plats.
Placeringsort: Karlskoga eller Solna.
Uppdragsperiod: 1 år, med möjlighet till förlängning.
Säkerhetsprövning: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: ndp.consulting.ab.isabelle@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mjukvaruutvecklare AI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830) Jobbnummer
9678445