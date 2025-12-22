Mjukvaruutvecklare med bakgrund inom fysik
Job Description
Vill du vara med och bidra till en fossilfri framtid? Har du erfarenhet av mjukvaruutveckling och ett intresse för kärnfysik samtidigt som du trivs i en roll där du får använda din analytiska förmåga och utveckla din tekniska kompetens?
Vattenfall Nuclear Fuel (VNF), som är en del av affärsenheten Vattenfall Power Solutions (VPS), spelar en avgörande roll i Vattenfalls arbete för fossilfrihet. Vårt uppdrag är att upphandla, dimensionera och leverera kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk. Vi erbjuder dessutom tekniska analyser och andra experttjänster inom kärnbränsleområdet. På VNF arbetar flera erfarna och engagerade team, där vi med olika bakgrunder och perspektiv samlas kring vårt gemensamma mål att leverera kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk och skapa förutsättningar för en fossilfri framtid.
Enheten "Metoder & System" anpassar externa mjukvaror till det bränsle VNF köper in, samt skapar egna program och verktyg som stödjer härd- och bränsleverksamheten på Vattenfall. Dessa hanterar delar av tekniska analyser inom områden som reaktorfysik, säkerhetsanalys och termohydraulik. Utöver detta förvaltar och utvecklar vi ett fåtal administrativa programvaror. Inom enheten kombinerar vi teknisk spetskompetens och innovativa lösningar för att driva utvecklingen framåt - både för vårt arbete och för framtidens energiförsörjning.
En satsning pågår nu inom VNF och VPS med ambitionen att genomföra flertalet projekt inom områdena artificiell intelligens och maskininlärning. Detta innebär ett större ansvar för utvecklingen inom detta och en möjlighet att styra riktningen inom denna satsning. Relevanta områden innefattar numeriska metoder så som neurala nätverk, men även språkmodeller och tillämpningar av dessa.
Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta med spännande, komplexa och utmanande projekt inom kärnkraftsbranschen. Du blir en del av ett högkompetent team som värdesätter samarbete, ett positivt arbetsklimat och en stark gemenskap. Vi erbjuder även goda möjligheter till vidareutveckling inom närliggande områden, där din utveckling och lärande står i fokus. När du börjar hos oss ser vi till att du får en gedigen introduktion, där du lär dig av våra erfarna och engagerade kollegor. Här får du en arbetsplats där både din utveckling och trivsel är en prioritet. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som utvecklare får du arbeta med en stor variation av kodbaser och projekt. Vi har ett nära samarbete med slutanvändarna, som oftast finns inom den egna avdelningen eller ute på kärnkraftverken, och målet är att leverera kvalitetssäkrade mjukvarulösningar för användning i tekniska analyser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Att vara delaktig i drivandet av mjukvaruprojekt och inom detta även framtagande av krav i samarbete med beställaren
Programmering och utveckling av mjukvara inom främst objektorienterad Python
Kvalitetssäkring genom testning och granskning av gemensamt framtagen mjukvara
Dokumentering av funktionalitet och metodik relaterad till utvecklad kod
Granskning av mjukvarurelaterad dokumentation och rapporter.
Utöver detta kommer du ha ett större fokus på artificiell intelligens och maskininlärning, där du deltar i och i viss mån driver utvecklingen. Du deltar även i vårt pågående arbete med att uppdatera och förbättra våra arbetsmetoder, där exempelvis processutveckling är en del av uppgifterna.
Resor kan förekomma i viss mån i tjänsten.
Qualifications
För att lyckas i rollen ser vi att du behöver ha:
Civilingenjörsexamen eller motsvarande, med stor bredd inom matematik och fysik, gärna med inslag av reaktorteknik och/eller programmering
Gedigna programmeringskunskaper, framför allt i objektorienterad Python, samt erfarenhet av att arbeta i LINUX-miljö
Goda kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.
Det är meriterande om du dessutom har:
Arbetslivserfarenhet från kärnkraftsbranschen
Erfarenhet av Git och GitLab
Erfarenhet av utveckling och tillämpning av artificiell intelligens och maskininlärning
Erfarenhet av Matlab
Kunskaper i FORTRAN och databaser
Erfarenhet av objektorienterad mjukvarudesign
Erfarenhet inom agil mjukvaruutveckling.
Vi söker dig som drivs av engagemang och trivs med att arbeta i team för att lösa komplexa och utmanande uppgifter. Du är analytisk och strukturerad, med en förmåga att leverera rätt lösningar av hög kvalitet. Samtidigt tar du gärna egna initiativ och bidrar aktivt till gruppens framgång genom att lyssna på och värdera kollegors perspektiv.
Du är även skicklig på att bygga och vårda goda kundrelationer och strävar efter att skapa lösningar som möter kundens behov. Med din kombination av teknisk kompetens, nyfikenhet och en lösningsfokuserad inställning bidrar du till utvecklingen av både våra projekt och vårt team.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Additional Information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Solna. Resor ingår i viss mån som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Webb 070 233 67 53 . För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Summer Lovlinger 070 194 56 64.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Du söker jobbet snabbt och enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi kan inte ta emot din ansökan via mejl, på LinkedIn eller annan kanal utanför vårt rekryteringssystem och vi önskar inte ett personligt brev.
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest.Om företaget
Vattenfall Nuclear Fuel AB ingår i Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions som är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
903 30 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Jobbnummer
9661232