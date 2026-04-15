Mjukvaruutvecklare / Matematiker inom Vision & Laser
Syntronic AB / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-04-15
Har du en passion för matematik och vill arbeta med avancerad mjukvaruutveckling i en innovativ och affärsnära miljö? Hos oss får du kombinera teoretisk spets med praktiska tillämpningar inom Vision & Laser.
Rollen som Mjukvaruutvecklare / Matematiker inom Vision & Laser
På Syntronics huvudkontor i Gävle är det lätt att trivas. Här är stämningen avslappnad, kollegorna ödmjuka och hjälpsamma, och det finns alltid någon att bolla idéer med (eller ta en kaffe med).
Du jobbar i en spännande bransch där det händer mycket, och projekten är både varierande och riktigt intressanta. Ena dagen grottar du ner dig i teknik, nästa dag är du med och löser nya utmaningar tillsammans med teamet.
Hos oss på Syntronic kommer du som Mjukvaruutvecklare / Matematiker inom Vision & Laser att ha en nyckelroll i både interna initiativ och externa kundprojekt inom industriella uppdrag.
Arbetsuppgifter som Mjukvaruutvecklare / Matematiker inom Vision & Laser
Utveckla algoritmer och modeller för Vision- och Lasersystem
Arbeta med geometri, bildanalys och stora datamängder
Utföra simuleringar, optimeringar och dataanalyser
Delta i förstudier, konceptutveckling och kunddialoger
Fungera som teknisk rådgivare och bidra till kompetensuppbyggnad.
Vi söker dig som
Har civil- eller högskoleexamen inom matematik, teknisk fysik, computer science eller liknande
Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling inom Vision-, bildbehandlings- eller Lasersystem
God erfarenhet av C/C++, C#, Python, SQL eller liknande
Praktisk erfarenhet av industriella system, automatisering eller produktionsnära lösningar
Har förmågan att omsätta matematiska teorier till praktiska tillämpningar
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Master inom tillämpad/beräkningsmatematik
Erfarenhet av kundnära eller affärsnära roller.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 15 maj. Vi arbetar med löpande urval.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7574200-1948903". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Utmarksvägen 33 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
