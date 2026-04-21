Mjukvaruutvecklare inom .NET/C# till Växjö
2026-04-21
Vill du vara med och digitalisera skogsindustrin och arbeta med teknik som gör verklig skillnad för miljö och hållbarhet? Nu söker vi en mjukvaruutvecklare till ett växande bolag i Växjö som utvecklar avancerade system för att effektivisera skogsbruket. Ansök idag- vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
I den här rollen får du en central position i ett mindre och sammansvetsat utvecklingsteam där du är med och bygger lösningar från grunden och vidareutvecklar befintliga system. Teamet består av cirka fyra personer, vilket innebär att du får stort eget ansvar, god insyn i hela utvecklingsprocessen och möjlighet att påverka tekniska beslut.
Du kommer att arbeta nära slutkunden, initialt med placering hos deras kontor, vilket ger dig en djup förståelse för verksamhetens behov och hur systemen används i praktiken. Det innebär också korta beslutsvägar och en nära dialog med användare, vilket gör att du snabbt ser effekten av det du utvecklar.
Bolaget fokuserar på att digitalisera och effektivisera skogsindustrin genom datadrivna lösningar. En viktig del av arbetet är system kopplade till GIS (geografiska informationssystem), där data används för att exempelvis analysera miljöförändringar, vattennivåer och andra faktorer som påverkar skogsbruket. Du kommer därför att arbeta i skärningspunkten mellan mjukvaruutveckling, dataanalys och verkliga tillämpningar.
Tekniskt innebär rollen främst backendutveckling i C#/.NET, ofta i molnbaserade miljöer inom Microsoft Azure.
ARBETSUPPGIFTER:Utveckla och förbättra molnbaserade applikationer inom Microsoft Azure
Arbeta med backendutveckling i C#/.NET
Bidra till lösningar inom GIS och datadrivna analyser
Samarbeta nära både interna utvecklare och kund
Vara med och effektivisera processer inom skogsindustrin
VI SÖKER DIG SOM:Har en kandidat- eller masterexamen inom mjukvaruutveckling, datateknik eller ett annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant
Har minst ca 3 års arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling
Har arbetslivserfarenhet inom C#/.NET
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av eller intresse för GIS-system
Arbetslivserfarenhet från skogsindustrin
Har erfarenhet av Python och/eller C/C++
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är nyfiken och framåt, som inte tvekar att ställa frågor när något är oklart och som trivs i att samarbeta med andra. Du är en lagspelare som aktivt bidrar till en positiv och inkluderande teamkultur.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter bli tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Växjö
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Vanessa Henrysson Roqueta, vanessa.roqueta@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
