Mjukvaruutvecklare inom modellbaserad utveckling - Försvar & fordon
Afry AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-14
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-14Beskrivning av jobbet
Är du en passionerad utvecklare med gedigen erfarenhet av inbyggda system och ett intresse för fordon- och försvarsindustrin? Vill du arbeta med spännande och innovativa projekt tillsammans med ett stort och kompetent team i ett av Sveriges ledande konsultbolag? Då kan AFRY vara din nästa arbetsplats.
Om rollen
Vi söker nu en Embeddedutvecklare med fokus på fordon- och försvarssektor inom modellbaserad utveckling. Hos oss får du möjlighet att utveckla och implementera högkvalitativa mjukvarulösningar i tekniskt avancerade och säkerhetskritiska projekt, med särskilt fokus på modellbaserade arbetssätt och kodgenerering.
I rollen arbetar du genom hela utvecklingskedjan – från modellering och simulering till implementation och verifiering i målmiljö. Du bidrar med din tekniska expertis inom både klassisk embeddedutveckling och modellbaserad design, exempelvis med hjälp av Simulink.
Som en del av AFRYs team får du arbeta med innovativa projekt, både i vår interna produktutveckling och ute hos kunder inom försvarssektorn. Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får utvecklas tekniskt samtidigt som du arbetar i ett inkluderande team med fokus på trivsel och personlig utveckling.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med modellbaserad utveckling i t.ex. Simulink/Matlab
Utveckla, generera och optimera kod för inbyggda system, främst i C/C++
Delta i hela utvecklingsprocessen – från kravanalys och modellering till implementation, test och verifiering
Arbeta med simulering, modellvalidering och automatiserad testning
Samarbeta i agila, tvärfunktionella team med både mjukvaru- och hårdvaruingenjörerKvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av embeddedutveckling och ett starkt intresse för modellbaserad utveckling och säkerhetskritiska system. Du är trygg i din tekniska kompetens och trivs i komplexa miljöer där kvalitet och struktur är avgörande.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet av utveckling av inbyggda system
God erfarenhet av C och/eller C++
Erfarenhet av modellbaserad utveckling, exempelvis i Simulink/Matlab
Erfarenhet av kodgenerering från modeller och arbete med modellvalidering
Förståelse för systemdesign och kravhantering i säkerhetskritiska system
Erfarenhet av Python är meriterande
Du är en prestigelös och samarbetsinriktad person som gärna delar med dig av din kunskap och samtidigt är nyfiken på att fortsätta utvecklas genom att lära av andra. Du trivs i konsultrollen och motiveras av att bidra med teknisk kompetens och stark problemlösningsförmåga i komplexa och säkerhetskritiska miljöer.
För denna tjänst är det ett krav att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift, då våra uppdrag ofta innefattar kontakt med svenska kunder. Vissa uppdrag kan också vara säkerhetsklassade, vilket innebär att du kommer bli säkerhetsprövad med stöd av säkerhetsskyddslagen.
Vi värdesätter personlig mognad, ansvarstagande och din förmåga att bygga goda relationer minst lika högt som din tekniska expertis.
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Vi praktiserar löpande urval men återkoppling kan dröja just nu på grund av semestertider.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här (https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/rekryteringsprocessen-pa-afry).
Kontaktperson för frågor:
Rekryterande chef Mirsad Radoncic, mirsad.radoncic@afry.com
.
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10002040