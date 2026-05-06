Mjukvaruutvecklare inom drönare till bolag i Göteborg!
Är du en tekniskt nyfiken lagspelare som älskar att skriva kod? Här får du arbeta med avancerade drönarsystem, där nyutveckling står i fokus och din kod snabbt blir en del av produkten. Tillsammans med ett tvärfunktionellt team bygger du lösningar som gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som mjukvaruutvecklare kommer du att arbeta med hela kedjan av mjukvara, från backend och integrationer till frontend och klientapplikationer. Plattformen bygger på moderna teknologier och du får möjlighet att bidra till allt från drönarens styrsystem till kundportaler och analysverktyg. Tyngdpunkten framåt ligger på att skapa användarcentrerade lösningar, där du får kombinera din tekniska kompetens med kreativ problemlösning.
Vi söker dig med några års erfarenhet av mjukvaruutveckling och en djup förståelse för objektorienterad programmering. Du är driven, nyfiken och gillar att testa nya idéer. Har du erfarenhet av Kotlin, Flutter eller intresse för drönare och robotik är det ett stort plus, men viktigast är att du har passion för utveckling och en vilja att bygga smarta lösningar som fungerar i verkligheten.
Hos vår kund får du arbeta i en miljö där nyutveckling står i centrum och där din kod snabbt blir en del av produkten. Här finns utrymme för egna initiativ, experimenterande och att bidra med idéer som kan ta tekniken till nästa nivå. Rollen innebär att du aktivt deltar i utvecklingen av mjukvara och system, samt bidrar till att optimera prestanda och användarupplevelse. Du kommer att vara en del av ett team som strävar efter att leverera högkvalitativa lösningar.
Du erbjuds
Att arbeta med avancerad teknik inom drönarplattformar och stödsystem.
En miljö med fokus på nyutveckling där din kod snabbt blir en del av produkten.
Stort utrymme för egna initiativ och möjlighet att påverka både produkt och process.
Att bidra till lösningar som gör verklig skillnad i samhället.
Vi söker dig som
Har 3-10 års arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling med objektorienterade språk, så som Kotlin eller Java
Har starkt tekniskt intresse, brinner för utveckling, testar gärna nya idéer och tar egna initiativ - gärna genom egna projekt eller open source
Har erfarenhet av DevOps - vana att sätta upp tjänster, drifta system och arbeta med egna servrar eller molnlösningar
Kan tala och skriva obehindrat på engelska, svenska är meriterande
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Flutter, Robotik, hårdvaruintegrationer och datahantering/analys
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Nyfiken
Problemlösande
Ödmjuk
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF1IRQ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
