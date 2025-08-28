Mjukvaruutvecklare inom C#/.NET till innovativt teknikbolag

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2025-08-28


Vi söker nu en mjukvaruutvecklare med 3-4 års erfarenhet till ett globalt ledande företag inom videoövervakning. Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat utvecklingsteam som skapar innovativa lösningar för både desktop- och mobilplattformar.

Publiceringsdatum
2025-08-28

Dina arbetsuppgifter
• Delta i utveckling och vidareutveckling av mjukvara för att förbättra kundupplevelsen.

• Samarbeta i dagliga möten och arbeta med kodgranskning för att driva fram nya lösningar.

• Skriva säker och effektiv kod genom metoder som pair programming och hotmodellering.

• Bidra med kreativitet och teknisk kompetens i ett team som värdesätter samarbete och långsiktighet.

Kvalifikationer:

• Examen inom systemutveckling, spelutveckling eller motsvarande.

• 3-4 års erfarenhet av utveckling i C#/.NET, gärna i Linuxmiljö.

• Flytande i både svenska och engelska, tal och skrift.

Meriterande:

• Kunskaper i fler programmeringsspråk.

• Erfarenhet av GitHub och testbar kod.

• Intresse för videoövervakning, säkerhetslösningar eller relaterade tekniker.

• Erfarenhet av DevOps eller API-utveckling är starkt meriterande.
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vi välkomnar både konsultuppdrag och anställning.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9481372

