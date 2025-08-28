Mjukvaruutvecklare inom C#/.NET till innovativt teknikbolag
2025-08-28
Vi söker nu en mjukvaruutvecklare med 3-4 års erfarenhet till ett globalt ledande företag inom videoövervakning. Här får du möjlighet att bli en del av ett engagerat utvecklingsteam som skapar innovativa lösningar för både desktop- och mobilplattformar.

Dina arbetsuppgifter
• Delta i utveckling och vidareutveckling av mjukvara för att förbättra kundupplevelsen.
• Samarbeta i dagliga möten och arbeta med kodgranskning för att driva fram nya lösningar.
• Skriva säker och effektiv kod genom metoder som pair programming och hotmodellering.
• Bidra med kreativitet och teknisk kompetens i ett team som värdesätter samarbete och långsiktighet.
Kvalifikationer:
• Examen inom systemutveckling, spelutveckling eller motsvarande.
• 3-4 års erfarenhet av utveckling i C#/.NET, gärna i Linuxmiljö.
• Flytande i både svenska och engelska, tal och skrift.
Meriterande:
• Kunskaper i fler programmeringsspråk.
• Erfarenhet av GitHub och testbar kod.
• Intresse för videoövervakning, säkerhetslösningar eller relaterade tekniker.
• Erfarenhet av DevOps eller API-utveckling är starkt meriterande.
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vi välkomnar både konsultuppdrag och anställning.
