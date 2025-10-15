Mjukvaruutvecklare inom Audio och Signalbehandling
2025-10-15
Har du ett musiköra och tycker att ljudteknik låter spännande? Gillar du programmering och vill utveckla dina kunskaper inom signalbehandling? Då ska du inte missa denna möjlighet - Axis Communications söker nu en ny kollega till sitt team i Lund!
OM AXIS COMMUNICATIONS
Axis Communications är en global ledare inom nätverksbaserade videoövervakningssystem med huvudkontor i Lund. Företaget bidrar till ökad säkerhet för miljontals människor världen över - på flygplatser, universitet, banker, fängelser och inom detaljhandeln.
Kulturen på Axis präglas av hjälpsamhet, ödmjukhet och en stark vilja att utvecklas. På huvudkontoret i Lund arbetar över 2000 personer, och globalt är de fler än 3000. Här finns stora möjligheter att växa - både professionellt och personligt.
OM ROLLEN
Du blir en del av ett engagerat team som utvecklar och underhåller testplattformar för produktion. Teamet består av 14 personer, varav 3 är specialiserade på ljudtestning. Tillsammans säkerställer ni att Axis produkter håller hög kvalitet genom att utveckla testutrustning och mjukvara för att analysera och verifiera prestanda.
Som mjukvaruutvecklare inom audio arbetar du med att skapa och förbättra testmetoder för ljudfunktioner, samt utvärdera utrustning som används på Axis produktionssajter. Du är delaktig i hela mjukvarulivscykeln - från idé och design till implementation och driftsättning globalt.
Du får god stöttning från erfarna kollegor och tilldelas en dedikerad mentor som stöd i din utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter
• Utveckla och underhålla mjukvara för ljudtestning
• Skapa nya testmetoder och utvärdera testutrustning
• Samarbeta i projekt för att säkerställa testtäckning
• Bidra till tekniska val, arbetssätt och nya idéer
VEM SÖKER VI?
Du är ödmjuk, social och har lätt för att ta kontakt - både i möten och digitalt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och uppskattar ett arbetsklimat där man hjälps åt och utvecklas tillsammans. Hos Axis är samarbete, förbättringsarbete och gemensamt ansvar centrala värderingar.
• Kandidatexamen eller master inom exempelvis datateknik, fysik, matematik eller liknande* Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av C#
• Grundläggande kunskaper i signalbehandling
Meriterande
• Erfarenhet av TestStand
• Kunskaper i Git, Gerrit och Jira
• Tidigare erfarenhet av audio, signalbehandling eller akustik
OM FRAMTIDEN
Framtiden är specialister på rekrytering och bemanning. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och företag att hitta rätt talanger. Vi finns på sju orter i Sverige och brinner för att göra skillnad.
I denna tjänst blir du först anställd av Framtiden, med möjlighet att övergå till en direktanställning hos Axis. Häng med oss på Framtiden - din karriärutveckling är vår prioritet!
Rekryteringsprocessen
1. Telefonintervju
2. Personlighets- och logiktest
3. Intervju med rekryterare
4. Referenstagning
5. Kodtest
6. Intervju hos Axis
VILLKOR
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Placering: Lund
Arbetstid: 08:00-17:00, flextid
Omfattning: Heltid
