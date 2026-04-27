Mjukvaruutvecklare för banbrytande arbete inom försvarsbranschen!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma det moderna försvaret genom innovativ mjukvaruutveckling? Som utvecklare hos Aityr får du arbeta i en högteknologisk miljö med avancerade system där mjukvara möter verkliga tillämpningar i försvarssammanhang.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Aityr är ett banbrytande nordiskt techbolag som revolutionerar försvars- och säkerhetssektorn. Genom att kombinera civil high-tech med AI, molnarkitektur och autonomi bygger de mjukvarudrivna lösningar mot bland annat drönarhot. Här arbetar du med att säkra kritisk infrastruktur i ett team där snabb innovation och teknisk precision går först.
"Vår vision är att skapa en säkrare värld genom att driva innovation inom försvarssektorn baserat på metoder och teknologier hämtade från hi-tech världen." - Aityr AB
Som Utvecklare hos Aityr får du en central roll i utvecklingen av högpresterande system där säkerhet och skalbarhet är högsta prioritet. Du arbetar i moderna, containerbaserade miljöer och är delaktig i hela kedjan från utveckling till driftsättning. Du kommer att bygga robusta gränssnitt som möjliggör kritisk funktionalitet och arbeta nära ett agilt team i ett dynamiskt och snabbfotat utvecklingsarbete.
Du erbjuds
Aityr erbjuder en inkluderande, innovativ och dynamisk miljö med spännande karriärmöjligheter i en snabbt växande bransch.
Du får möjligheten att arbeta med samhällskritiska projekt som direkt påverkar nationell säkerhet.
Aityr värderar balans i livet och erbjuder en humanistisk företagskultur med regelbundna sociala aktiviteter och professionell utveckling.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att utveckla och integrera mjukvarulösningar i komplexa tekniska miljöer, med fokus på robusta, säkra och driftsäkra lösningar för framtidens försvarslösningar. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan utveckling, integration och plattform, där du bidrar till att bygga upp och vidareutveckla tekniska miljöer för test, integration och drift.
Utveckla och integrera mjukvarulösningar i komplexa, högteknologiska miljöer.
Sätta upp och vidareutveckla test- och integrationsmiljöer.
Arbeta med containerbaserade och molnbaserade lösningar.
Säkerställa att system och tjänster fungerar tillsammans i en distribuerad miljö.
Samarbeta med utvecklare, arkitekter och driftpartner i tekniska frågeställningar.
Vi söker dig som
Erfarenhet av fullstackutveckling (Java).
Erfarenhet av containerteknologier (Kubernetes, Docker).
Erfarenhet av molnbaserade lösningar (AWS, Azure eller GCP).
Förståelse för systemintegrationer och distribuerade system.
Erfarenhet av nätverk (porthantering och kommunikation mellan tjänster).
Kunskap inom mikrotjänstarkitektur och containerbaserade lösningar.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Relevant eftergymnasial utbildning inom Datavetenskap, IT eller liknande.
Erfarenhet av arbete i säkerhetskritiska eller reglerade miljöer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Förtroendeingivande
Hjälpsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
En anställning hos Aityr är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras vid anställning i enlighet med 3 kap. säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Rekryteringsprocessen ser ut som nedan,
Telefonintervju med Academic Work
Kodtest
Djupintervju med Academic Work
Intervju med Aityr
Säkerhetsprövning
Beslut Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "56HBHR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9878727