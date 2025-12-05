Mjukvarutestare till nuvarande och framtidens flygteknik
Som mjukvarutestare inom Flygteknik - FCS Software får du analysera avancerade testprotokoll och säkerställa att framtidens flygsystem uppfyller de högsta säkerhetskraven, samtidigt som du blir en del av ett ungt och drivande team.
Om rollen
Vi söker en mjukvarutestare till sektionen Flygteknik - FCS Software. Rollen innebär att arbeta med verifiering och granskning av mjukvarutester på flygkritisk nivå.
Arbetet består främst av att analysera och granska mer eller mindre omfattande testprotokoll och dokumentation för att säkerställa att mjukvarufunktioner och system uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Du kommer att arbeta med kasker - stegvisa testflöden från enskilda enheter till kompletta system - och bidra till utvecklingen av framtida flygplan. Det är ett ansvarsfullt arbete där noggrannhet och en lösningsorienterad förmåga är avgörande, och där du får vara med och bidra till utvecklingen av nya flygplanskoncept.
Arbetsgruppen
Arbetsgruppen en ung grupp på cirka 20 personer, där många är nyutexaminerade och i början av sina karriärer. Här finns stora möjligheter att utvecklas och bidra till framtidens stridsflyg bortom Gripen.
Du börjar i sektionen med fokus på mjukvarutestning - en viktig del i arbetet med avancerade flygsystem. Här kombineras innovation och säkerhet, och du blir en del av ett team som formar nästa generations flygplan
Vi söker dig som har
• Högskola/civilingenjörsexamen inom datateknik, systemvetenskap eller annat angränsande område
• Godkänd examen
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap.
Meriterande om du har
• Tidigare arbetat med mjukvarutest eller som mjukvaruutvecklare
• Erfarenhet från säkerhetskritiska miljöer och vana att arbeta med omfattande dokumentation
• Tidigare arbetslivserfarenhet
• Som person ser gärna att du är en social person som gärna sprider glädje omkring, att du snarare ser lösningar än problem och att du är tålmodig och relativt självständig.
Om Saab Aeronautics
Hos SAAB Aeronautics kommer du bli del av en växande utvecklingsorganiation. De är en innovativ leverantör av flygvapensystem i världsklass. De har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Här bedrivs det utveckling, forskning och produktion av flygplanssystem.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Saab.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande
TelefonintervjuIntervju (Framtiden)
Personlighetstest
Referenstagning
Intervju Saab
Beslut
Säkerhetsprövning
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Publiceringsdatum2025-12-05Anställningsvillkor
Start: omgående
Arbetstider: kontorstider med flex, på plats
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
