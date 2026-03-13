Mjukvarutestare/ QA till IGT i Växjö
2026-03-13
IGT Sweden Interactive AB i Växjö skapar, utvecklar och levererar casinospel i världsklass. IGT är ett globalt företag som utvecklar och underhåller kompletta mjukvarulösningar för serverbaserade spelmaskiner.
Det går bra för IGT och de behöver nu utöka testteamet i Växjö med en mjukvarutestare.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som Mjukvarutestare på IGT kommer du ingå och arbeta i olika utvecklingsprojekt där din främsta arbetsuppgift är att genom tester identifiera och rapportera systemfel i JIRA. I rollen kommer du utföra systematiska tester både på befintliga och nyproducerade produkter.
I rollen som mjukvarutestare kommer du även:
• Underhålla och förbättra befintlig testdata.
• Övervaka inrapporterade problem och rapportera när de är lösta.
• Rapportera inkonsekvens i mjukvaran.
• Arbeta med förbättringar tillsammans med utvecklingsteamet.
På Växjökontoret sitter 45 kollegor som du arbetar nära dagligen och som mjukvarutestare kommer du rapportera direkt till ansvarig manager i Växjö. På IGT kommer du arbeta i ett framgångsrikt och energifullt team där du som mjukvarutestare får tillsammans med resterande funktioner inom organisationen utveckla spel för den europeiska marknaden. Som mjukvarutestare ingår du en grupp på 10 personer.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom mjukvarutestning från tidigare yrkesroller eller från relevant utbildning. I ditt arbete drivs du av att hitta lösningar på tekniska problem och förstår vikten av ett fokuserat och kvalitetssäkrande arbete. Som kollega har du god samarbetsförmåga och förstår vikten av att genom kommunikation hitta rätt i varje enskilt projekt. Vi ser gärna att du som söker talar och skriver flytande i både svenska och engelska.
Som person är du noggrann, analytiskt och strukturerad. Vidare är du ansvarstagande och kreativ i ditt tillvägagångsätt och tycker om att ständigt utveckla din kompetens inom mjukvarutestning. För att trivas på IGT är du en lagspelare som trivs i att arbeta med olika projekt där du som medarbetare behöver samarbeta med flertalet kontaktytor.
Vi ser att du som söker har följande kvalifikationer:
• Erfarenhet inom mjukvarutestning från tidigare arbete eller relevant utbildning.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Kunskaper i SQL.
Har du tidigare erfarenhet av testautomation för såväl webprodukter som i Windowsmiljö och/ eller verktygserfarenhet från exempelvis JIRA, Confluence ses det som meriterande för tjänsten.
Vi erbjuder dig
På IGT får du en tekniskt avancerad och internationell arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med komplexa system och utvecklas inom spelbranschen. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens värderas.
Som konsult hos Maxkompetens får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats, oavsett om du arbetar under en kortare period eller över längre tid. Vi är måna om kontakten med dig och finns tillgängliga både ute hos kund och på vårt kontor.
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsersättning och trygghet i allt som rör lön, semester och arbetsmiljö.
Övrig information
• Placeringsort: Växjö
• Arbetstid: Mån-fre, dagtid
• Omfattning: Tillsvidare
• Lön: Individuell lönesättning tillämpas
• Start: Enligt överenskommelse
För denna tjänst blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar hos IGT i deras lokaler på I11-området i Växjö. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på 0733-20 56 35. Urval och intervjuer sker löpande, så ansök gärna redan idag via www.maxkompetens.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment; från spelmaskiner och lotterier till interaktiva spel. Med närvaro i över 100 länder och över 12 000 medarbetare världen över kombinerar IGT innovation, teknik och ansvarstagande på högsta nivå.
I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum. Här utvecklas både spel och de system som gör dem möjliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
