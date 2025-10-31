Mjukvaruingenjör med intresse av försvarsindustri
2025-10-31
Mpya Sci & Tech är skapat av och för människor som älskar teknik och naturvetenskap.
På Mpya Sci & Tech tror vi på ett hållbart arbetsliv där vi tillsammans bygger en kultur med genuin delaktighet, ivrig nyfikenhet och möjlighet att få vara sig själv. Kom och utvecklas ihop med oss i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Hos en arbetsgivare i världsklass.
Mpya Sci & Tech är ett företag byggt av och för ingenjörer. Vi har skapat en arbetsplats där du som medarbetare alltid står i centrum. I allt vi gör strävar vi efter en hög grad av delaktighet och lyhördhet för våra medarbetares tankar kring sitt framtida arbete och sin karriär. Tillsammans bygger vi en stark, tillåtande, inkluderande och nyfiken kultur med goda förutsättningar för dig som anställd. Vi vill att du ska ha ett uppdrag där du känner passion, utvecklas och har balans i livet.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla framtidens försvarsteknik?
Som konsult på Mpya Sci & Tech får du möjlighet att arbeta i uppdrag hos våra kunder inom försvarsindustrin - en bransch som kombinerar hög teknisk komplexitet med ett starkt samhällsuppdrag. Du blir en del av spännande utvecklingsprojekt där avancerade mjukvarulösningar tas fram för system med hög teknisk nivå, lång livscykel och höga krav på tillförlitlighet.
I rollen som Systemingenjör arbetar du brett inom systemutveckling - från hårdvarunära funktionalitet till användarvänliga gränssnitt. Du bidrar i hela utvecklingskedjan: från kravställning och systemdesign till kodning, testning och förvaltning. Arbetet sker i agila team med nära samarbete mellan kollegor på flera orter.
Den tekniska miljön är modern och variationsrik, med språk som C++, Python och system som Linux, samt verktyg som Git, Jenkins, Qt, Jira och Doors NG.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Kravanalys och systemdesign för avancerade planerings- och styrsystem
• Implementering av mjukvara i C++ eller Python för både embedded och GUI-delar
• Utveckling av gränssnitt mellan operatörssystem och hårdvara
• Test och verifiering av mjukvarukomponenter i labbmiljö, inklusive test av hårdvara
• Anpassning av lösningar beroende på produkt, kund och miljö där systemet ska integreras
• Skapande och granskning av teknisk dokumentation
• Aktivt deltagande i dagliga scrums, sprintplaneringar och reviews
• Bidra till förbättringsarbete inom testautomatisering och CI/CD-flöden
Vi söker dig som är en lagspelare med starkt driv och engagemang, och som trivs i en miljö där samarbete och gemensam problemlösning står i centrum. Du har en öppen inställning till förändring och förbättring och är nyfiken på nya arbetssätt och hur man kan effektivisera sitt arbete. Du motiveras av att lösa tekniska utmaningar och har ett genuint intresse för mjukvaruutveckling.
Bakgrund
• Civilingenjör/Högskoleingenjör inom Data/Teknisk fysik/Elektroteknik/Mekatronik/Automation/Motsvarande
• 3-10 års arbetserfarenhet som Embeddedutvecklare eller liknande tjänst
• Kunskaper i embeddedutveckling och Linux, C, C++
• Flytande i svenska och engelska, tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Meriterande
• Kunskaper i Python
• Kunskaper inom Algoritmutveckling, Maskininlärning & AI
• Bakgrund inom test och testautomation
• Kunskaper i Git, Bitbucket, Jira, Qt och Jenkins
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Talent Advisor Patrik Artman, 0733-908035. Vi arbetar med löpande urval! Sök tjänsten via www.mpyascitech.com.
Hos Mpya Sci & Tech värdesätter vi att du som konsult både får möjlighet att utvecklas, känna trygghet och långsiktighet i din anställning - Inom affärsområde Tech arbetar vi i och bidrar till viktiga projekt inom många spännande områden såsom Energiteknik, Cybersäkerhet, Självkörandeteknik, Fordonsteknik, Kommunikationsteknik, Försvarsteknik och mycket mer.
Detta gör att du kan få en varierad och mycket utvecklande karriär hos oss!
