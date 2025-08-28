Mjukvaruingenjör inom inbyggda system till Husqvarna Group
Är du i början av din karriär och vill arbeta med framtidens robotteknik? På Husqvarna Robotic Residential blir du en del av ett dynamiskt team där samarbete, innovation och utveckling står i centrum, samtidigt som du får arbeta med inbyggda system i världsledande produkter!
OM TJÄNSTEN
Som mjukvaruingenjör hos Husqvarna blir du en del av ett team som arbetar med både låg- och högnivåprogrammering i C/C++. Du kommer att vara med och styra robotarnas beteenden, allt från hur de tolkar information från kamera och sensorer till hur de hanterar olika situationer i verkligheten. Exempelvis hur nära roboten kan köra föremål i trädgården så som en sten, ett djur eller en människa. Gruppens fokus är att utveckla lösningar utifrån kundernas feedback och behov.
De kommer att arbeta i ett av två squads med fokus på robotbeteenden, där det finns mycket goda möjligheter att utvecklas i den riktning som passar dig bäst. Är du intresserad av hårdvarunära utveckling, testning eller avancerade algoritmer? Då finns det utmaningar även där.
Du erbjuds:
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och en kultur som uppmuntrar till både professionell och personlig tillväxt. Du blir del av ett team som värdesätter samarbete och gemenskap, med aktiviteter som brädspelskvällar och träningspass.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civil-eller högskoleexamen mot inbyggda system eller en likvärdig utbildning inom området
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet med dina kollegor som både sitter i Sverige och i andra delar av världen
• Har goda kunskaper inom C/C++
• Har ett intresse för projektledning
Meriterande:
• Har tidigare erfarenhet av en linkande roll inom mjukvaruutveckling/inbyggda system
• Har goda kunskaper i Python
• Har tidigare erfarenhet av arbete i Linux
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och identifierar sig själva som världens äldsta start up. Ett stort och världsledande företag sett till omsättning men ett litet och familjärt bolag i väggarna. Allas idéer välkomnas och uppskattas. Det är nära mellan avdelningarna och utvecklingsambitioner flödar i koncernen. Vad gör Husqvarna då i det dagliga arbetet? Jo de levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Ersättning
