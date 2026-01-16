Mjukvaruingenjör inom inbyggda system till globalt bolag i Huskvarna!
2026-01-16
Är du i början av din karriär och vill arbeta med framtidens robotteknik? Hos vår kund blir du en del av ett dynamiskt team där samarbete, innovation och utveckling står i centrum, samtidigt som du får arbeta med inbyggda system i världsledande produkter!
OM TJÄNSTEN
Som mjukvaruingenjör hos vår kund blir du en del av ett team som arbetar med både låg- och högnivåprogrammering i C/C++. Du kommer att vara med och styra robotarnas beteenden, allt från hur de tolkar information från kamera och sensorer till hur de hanterar olika situationer i verkligheten. Exempelvis hur nära roboten kan köra föremål i trädgården så som en sten, ett djur eller en människa. Gruppens fokus är att utveckla lösningar utifrån kundernas feedback och behov.
Du kommer att arbeta i ett av tre team med fokus på robotbeteenden, där det finns mycket goda möjligheter att utvecklas i den riktning som passar dig bäst. Är du intresserad av hårdvarunära utveckling, testning eller avancerade algoritmer? Då finns det utmaningar även där.
Du erbjuds: Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och en kultur som uppmuntrar till både professionell och personlig tillväxt. Du blir del av ett team som värdesätter samarbete och gemenskap, med aktiviteter som brädspelskvällar och träningspass.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att utveckla mjukvara för inbyggda system, med fokus på både låg- och högnivåprogrammering i C/C++. Du kommer att bidra till att forma robotars beteenden genom att designa hur de tolkar sensorinformation och interagerar med sin omgivning.
• Utveckla mjukvara för inbyggda system i C/C++.
• Designa och implementera robotbeteenden baserat på sensor- och kamerainformation.
• Bidra till utveckling av algoritmer för objektigenkänning och kollisionsundvikande.
• Arbeta med både låg- och högnivåprogrammering.
• Utveckla lösningar baserade på kundfeedback och behov.
VI SÖKER DIG SOM
• Civilingenjörs- eller högskoleexamen inom inbyggda system eller likvärdig utbildning.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i C/C++.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling inom inbyggda system.
• Goda kunskaper i Python.
• Erfarenhet av arbete i Linux-miljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett världsledande företag inom sin bransch, känt för innovation och en inkluderande kultur där nya idéer uppmuntras. De har en lång historia av att leverera högpresterande produkter för professionella användare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
