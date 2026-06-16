Mixad Tjänst Bilplåtslagare - Skaderådgivare till Werksta Kiruna
Fordonsakademin Sverige AB / Bankjobb / Kiruna Visa alla bankjobb i Kiruna
2026-06-16
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Om tjänsten på Werksta Kiruna – Mixad tjänst 50% plåt och 50% administration
Vill du arbeta i en varierande roll där du kombinerar praktiskt bilplåtarbete med administrativa uppgifter? Werksta Kiruna söker dig som trivs med både verkstadsmiljö och kontorsrutiner. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, service och god arbetsmiljö står i centrum. Vi värdesätter nytänkande, inkludering och långsiktig hållbarhet i arbetet. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet och samarbete är viktiga ledstjärnor.
Arbetsuppgifter – Plåt (50%)
Utföra bilplåtreparationer och byten av kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon
Använda verkstadens maskiner och handverktyg för skadereparation och riktning
Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning och lackering för smidiga arbetsflöden
Säkerställa hög kvalitet i utfört plåtarbete och följa verkstadens rutiner
Dokumentera utfört arbete i våra digitala system
Arbetsuppgifter – Administration (50%)
Hantera bokningar, kundkontakt och planering av arbetsordrar
Registrera och följa upp inkommande ärenden i verkstadssystemet
Kommunicera med försäkringsbolag och leverantörer vid behov
Upprätta och arkivera dokumentation samt fakturaunderlag
Bidra till förbättring av processer för kundservice och verkstadsadministration
Kvalifikationer och vem vi söker
Intresse för både praktiskt arbete i verkstad och administrativa uppgifter
Erfarenhet av bilplåtarbete, karosseri eller motsvarande är meriterande
Vana av administrativt arbete, gärna i digitala verkstadssystem
Noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och i team samt prioritera mellan olika arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Utvecklingsmöjligheter och förmåner
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Möjligheter till utbildning, kompetensutveckling och certifieringar
En modern och inkluderande arbetsplats med engagerade kollegor
Stor möjlighet att påverka din arbetsdag och bidra till vår utveckling i Kiruna
Om Werksta Kiruna
Werksta Kiruna är en del av Skadeverkstadskedjan Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete. Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige.
Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7750386-2055943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Kiruna kyrka (visa karta
)
981 37 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9966490