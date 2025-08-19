Mix-tjänst (både dag och natt) hos snart 9-årig pojke i Sövestad (Ystad)
2025-08-19
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi söker nu dig som vill göra skillnad - på riktigt!
Till en glad, kramgo och busig 8 (snart 9!) -åring söker vi nu en personlig assistent för en mixad tjänst med både dag- och nattpass. Han är en pojke som älskar närhet, trygghet och rutiner - och som behöver stöd under hela dygnet, både när dagen är full av lek och när natten är stilla.
Han har omfattande hjälpbehov, bland annat på grund av epilepsi med både små och stora anfall, vilket gör att du alltid behöver vara nära och beredd att agera lugnt och tryggt enligt instruktion.
Du blir hans trygghet - oavsett om solen skiner eller världen sover.
________________________________________
Vad innebär jobbet?
Att vara personlig assistent till ett barn handlar inte bara om praktiskt stöd - utan om att skapa trygghet, kontinuitet och närvaro.
• Under dagen hjälper du honom i vardagens alla aktiviteter, skapar glädje och stimulerar till lek och utveckling.
• Under natten finns du nära, ser till att han sover tryggt och hjälper till med de rutiner som hör natten och morgonen till.
Du får god introduktion och vägledning av familjen och vårt team. Även om arbetet utförs självständigt, är du aldrig ensam i din roll.
Om tjänsten
• Tjänstgöringsgrad: diskuteras, men mellan 60-75% kan bli aktuellt
• Arbetstid: Både dag- och nattpass enligt fast rullande schema (vardagar 13.40-21.00, nätter 21.00-08.00, helg- samt lovdagar 09.00-21.00)
• Placeringsort: Huvudsakligen hemma hos hans mamma strax norr om Ystad (Sövestad), men även arbete hemma hos pappa i Malmö (Limhamn) kan förekomma.
• Start: Omgående
________________________________________
Vi söker dig som:
• Har ett stort hjärta, ett lugnt sinne och en varm personlighet
• Är ansvarsfull, empatisk och trygg i dig själv
• Är uppmärksam och har tålamod
• Har förmåga att arbeta självständigt men lyhört
• Gärna har erfarenhet av epilepsi och assistans sedan tidigare
• Har erfarenhet av AKK, TAKK eller annat kommunikationsstöd
• Trivs i en arbetssituation med stort ansvar
• Är rökfri
• Ser värdet i att göra skillnad för ett barn - och en familj
• Kan påbörja introduktion snarast
________________________________________
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
