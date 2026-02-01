Miva söker sommarpersonal till enhet VA Produktion
Sommarjobb hos Miva - Gör skillnad i sommar!
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag.
Våra huvuduppgifter är konkreta, men det är också i vår bransch som de stora satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.
Är du intresserad av ett sommarjobb där du får använda dina tekniska färdigheter, ta ansvar och bidra till ett hållbart samhälle? Hos oss på Miva gör du skillnad på riktigt - varje dag.
Nu söker vi två engagerade sommarvikarier till VA Produktion, enhet Avlopp. Du blir en del av verksamheten och bidrar till att våra anläggningar fungerar även under sommarperioden.
Det här är ett sommarjobb för dig som vill arbeta praktiskt, utveckla din tekniska förståelse och få en djupare inblick i hur en samhällsviktig verksamhet fungerar i praktiken.
Oavsett om du ser dig själv i en framtida roll inom drift, teknik, ingenjörsarbete, projektledning eller annan samhällsbyggande verksamhet ger sommarjobbet värdefulla erfarenheter av verkliga processer, anläggningar och tekniska system.
Om jobbet
Som sommarvikarie inom avlopp arbetar du tillsammans med erfarna kollegor i driftverksamheten. Arbetet är varierat och kombinerar teknik, problemlösning och samarbete.
Du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och se hur teknik, miljökrav, säkerhet och samhällsansvar hänger ihop i praktiken. För många är detta en värdefull grund att ta med sig vidare i studier eller yrkesliv - även om man inte planerar att arbeta operativt inom VA på lång sikt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
delta i drift och förebyggande underhåll av våra anläggningar och få förståelse för hur tekniska system fungerar i verklig drift
utföra service och enklare reparationer av reningsverk och pumpstationer
arbeta både självständigt och i team för att lösa tekniska uppgifter
bidra till dokumentation och rapportering i våra IT-system, vilket ger insyn i hur tekniska verksamheter följs upp och kvalitetssäkras
Arbetet sker inom Örnsköldsviks kommun och innebär resor mellan anläggningar i samband med rondering.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande och meningsfullt sommarjobb. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av VA - det viktigaste är ditt intresse, din ansvarskänsla och din vilja att lära.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund - det viktigaste är att du är nyfiken, tar ansvar och vill förstå hur en samhällsviktig teknisk verksamhet fungerar i praktiken.
Kompetenser
Tekniskt intresse och förståelse, genom utbildning eller praktisk arbetslivserfarenhet
(exempelvis gymnasie-, YH- eller högskoleutbildning inom teknik, miljö, samhällsbyggnad, industri eller motsvarande)
B-körkort (manuell växellåda), BE är meriterande
Grundläggande IT-kunskaper för dokumentation och rapportering
Förmåga att utföra enklare service- och underhållsarbeten
Förmåga att identifiera och lösa praktiska problem
För att arbetet ska kunna utföras säkert och korrekt behöver du ha grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, så att du kan ta del av arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter och dokumentation.Publiceringsdatum2026-02-01Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad och noggrann
Samarbetsinriktad och bidrar till en positiv och säker arbetsmiljö
Självständig och ansvarstagande
Nyfiken och vill utvecklas - vi ger dig introduktion och stöd under arbetets gång
Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.
Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.
Våra kunder trivs också med oss. År efter år får vi höga betyg i våra kundundersökningar. Det är inget vi tar för givet, men vi är övertygade om att våra engagerade medarbetare spelar en stor roll för att allas vardag ska fungera. Varje dag, året runt.
Om anställningen
Anställningsperiod: Mitten av juni till mitten av augusti. Om du har möjlighet att börja tidigare finns goda möjligheter till introduktion och upplärning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: Heltid (100 %)
Säkerhet och arbetsmiljö:
Som en del av vår säkerhets- och arbetsmiljörutin kan säkerhetsprövning samt alkohol- och drogtest komma att genomföras i samband med anställning.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö krävs vaccination mot hepatit A och B (Twinrix). Miva bekostar vaccinationen.Kontakt
Enhetschef avlopp, Robert Hörnkvist, robert.hornkvist@miva.se
, tfn. 0660-330 402
Facklig representant för Kommunal är Pierre Fors, pierre.fors@miva.se
, växel 0660-300 300Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 februari men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.
Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
Om Miva
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Våra ledstjärnor är engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Miva och Örnsköldsviks kommunkoncern ingår i ett finskt och samiskt förvaltningsområde. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556767-2695) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miva Kontakt
Robert Hörnkvist, Enhetschef 0660-330402 Jobbnummer
9715806