Miva söker sommarpersonal till enhet Kundservice
2026-02-01
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Sommarjobba hos Miva - Gör skillnad i sommar!
Vill du ha ett sommarjobb där du får använda din servicekänsla, utvecklas i din roll och samtidigt bidra till att samhällets viktigaste funktioner fungerar? Hos Miva arbetar vi varje dag med vatten, avlopp, avfall och återvinning - en avgörande del av vår gemensamma infrastruktur, både idag och för framtiden.
Nu söker vi två engagerade sommarvikarier till vår kundservice sommaren 2026, som vill hjälpa oss när våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt ledighet. Hos oss blir du en del av ett team som arbetar för en hållbar samhällsutveckling och en smidig vardag för våra kunder.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare hos Miva är du en viktig kontakt för våra kunder. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Hjälpa kunder via telefon, e-post och digitala kanaler
Hantera frågor, beställningar och olika kundärenden
Bidra till att varje kund får ett professionellt, vänligt och lösningsfokuserat bemötande
Du får en trygg och strukturerad introduktion och arbetar nära erfarna och stöttande kollegor i ett engagerat team.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som:
Är positiv, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Har gymnasial utbildning
Har god kommunikativ förmåga och trivs med både samarbete och självständigt arbete
Kan kommunicera tydligt och professionellt i tal och skrift på svenska, eftersom arbetsuppgifterna kräver detta. Grundläggande kunskaper i engelska behövs för att kunna hantera vissa kundärenden
Har god datorvana och kan arbeta i flera IT-system parallellt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Din nyfikenhet, ansvarskänsla och vilja att ge det lilla extra är avgörande för att lyckas i rollen. Tidigare erfarenhet av kundservice, exempelvis från callcenter eller administrativa roller med kundkontakt, är meriterande.
Vad vi erbjuder
Ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad
Stöd och handledning från erfarna kollegor
En varierad arbetsdag i ett engagerat och trivsamt team
God balans mellan arbete och fritid
Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.
Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.
Våra kunder trivs också med oss. År efter år får vi höga betyg i våra kundundersökningar. Det är inget vi tar för givet, men vi är övertygade om att våra engagerade medarbetare spelar en stor roll för att allas vardag ska fungera. Varje dag, året runt.
Om anställningen
- Anställningsperiod: Under tiden 18 maj- 28 augusti (kan justeras beroende på kandidat)
Tjänstgöringsgrad: 100 %, tidsbegränsad anställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning samt alkohol- och drogtest kan komma att genomföras innan anställning.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Rose-Marie Näsström, Kundservicechef, tfn. 076-147 46 56, rose-marie.nasstrom@miva.se
Marie Wågberg, facklig representant för Vision, tfn. 0660-33 04 38, marie.wagberg@miva.se
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.
Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
Om Miva
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Våra ledstjärnor är engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Miva och Örnsköldsviks kommunkoncern ingår i ett finskt och samiskt förvaltningsområde. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Miva
Rose-Marie Näsström 076-1474656
