Miva söker sommarpersonal till enhet Avfall och återvinning drift

2026-02-01


Sommarjobb hos Miva - Gör skillnad i sommar!
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag.

Våra huvuduppgifter är konkreta, men det är också i vår bransch som de stora satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.

Vi brinner för miljöfrågorna - oavsett om det handlar om hur vi avgiftar kretsloppet eller hur vi kan göra det lätt för våra kunder att sortera avfall rätt. Avfall kommer alltid att finnas och någon måste ta hand om det på bästa sätt.

Nu söker vi flera säsongsanställda renhållningsmedarbetare och sommarvikarier till vår enhet Avfall och återvinning drift, som vill bidra när vår ordinarie personal tar en välförtjänt semester.

Tjänsterna passar både dig som söker ett aktivt säsongs- eller sommarjobb och dig som studerar vid högskola eller universitet inom exempelvis miljö, teknik, samhällsbyggnad eller liknande och vill få värdefull inblick i kommunal verksamhet.

Om jobbet
Som renhållningsmedarbetare på våra återvinningscentraler i Örnsköldsvik med omnejd har du en viktig roll i mötet med våra kunder. Du hjälper till att skapa en trygg, välfungerande och välskött återvinningscentral där besökarna får stöd i att sortera rätt.

Arbetet är varierat, rörligt och till stor del förlagt utomhus. Du arbetar tillsammans med kollegor i ett team där samarbete och säkerhet är centralt. Arbetet kan även innebära kvälls- och helgarbete.

Exempel på arbetsuppgifter:
Vägleda och hjälpa kunder att sortera sitt avfall korrekt

Se till att återvinningscentralerna är rena, säkra och trivsamma

Allmän skötsel av anläggningarna, exempelvis enklare grönyteskötsel

Samarbete med kollegor för en effektiv och säker drift

För dig som är intresserad och har högre körkortsbehörighet än B eller dokumenterat utbildningsbevis för hjullastare (C2) kan det även finnas möjlighet till andra arbetsuppgifter.

Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett praktiskt arbete och mötet med människor. Du behöver inte ha arbetat inom avfall och återvinning tidigare- vi värdesätter motivation, ansvarstagande och viljan att lära.

Grundläggande krav:
B-körkort för manuell växellåda, då arbetet innebär förflyttning mellan olika anläggningar

Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ta del av säkerhetsföreskrifter, arbetsinstruktioner och kommunicera med kunder och kollegor

Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad och bemöter människor på ett respektfullt sätt

Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en trygg arbetsmiljö

Du har intresse för miljö, hållbarhet och återvinning

Meriterande:
Erfarenhet av arbete där du aktivt har hjälpt, väglett eller servat kunder eller andra människor, till exempel inom kundservice, butik, vård eller omsorg

C-körkort

Dokumenterat utbildningsbevis för hjullastare (C2)

Vad erbjuder vi?
Ett meningsfullt arbete som bidrar till ett hållbart samhälle

En strukturerad introduktion med stöd från erfarna kollegor

En varierad arbetsdag i ett engagerat och inkluderande team som har kul tillsammans

Möjlighet att kombinera arbete med studier

God balans mellan arbete och fritid

Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.

Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.

Våra kunder trivs också med oss. År efter år får vi höga betyg i våra kundundersökningar. Det är inget vi tar för givet, men vi är övertygade om att våra engagerade medarbetare spelar en stor roll för att allas vardag ska fungera. Varje dag, året runt.

Om anställningen

Säsongsanställning under perioden maj-september alternativt sommarjobb juni-augusti.

Tillträde
Enligt överenskommelse. För dig som studerar finns möjlighet att påbörja anställningen efter att vårterminen avslutats i juni.

Tjänstgöringsgrad
Heltid (100 %).

Övrig information
För tjänsten kan säkerhetsprövning samt alkohol- och drogtest komma att genomföras i samband med anställning, i enlighet med gällande regelverk för samhällsviktig verksamhet.

För att säkerställa en trygg arbetsmiljö krävs vaccination mot hepatit A och B (Twinrix). Kostnaden bekostas av Miva.

Kontakt
Frågor om tjänsten besvaras av:
Emil Nilsson, Enhetschef, tfn. 076-124 17 77, emil.nilsson@miva.se

Karl-Göran Thudin, facklig representant för Kommunal, tfn. 070-20 78 302, karl-goran.thudin@miva.se

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 februari men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.

Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser.

Om Miva

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Våra ledstjärnor är engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Miva och Örnsköldsviks kommunkoncern ingår i ett finskt och samiskt förvaltningsområde.

