Misshumasshu i Stockholm söker servis & runner
2025-10-12
MISSHUMASSHU är en livlig asiatisk bistro mitt på stureplan (inne i den gamla fina Birger Jarlspassagen)
"Open for all. Days and nights. A diner liquor bar mash up. One part Stockholm, one part Tokyo. Flavoured by Adam & Albin. Lively, diverse, fun. Noodles and whiskey, sliders and sake. Local, global, seasonal, whatever. Mix as you wish. Come as you are."
Älskar du människor och är snabb i fötterna? Älskar du sälja vin och drinkar i mängder? Trivs du med att jobba varierande arbetstider och mår som bäst när gästerna är glada och stämningen livad? Då är det kanske dig vi söker.
Vi söker nu personer som gillar att möta människor och ha roligt på jobbet. Du trivs bra med att arbeta i ett högt tempo och när det är mycket som händer. Som person är du positiv och ambitiös och har en stark drivkraft till att lära dig nya saker.
Vi ser gärna att du har 3 års erfarenhet från arbete inom service och restaurang men ditt engagemang, din personlighet och känsla för service är det absolut viktigaste för oss. Vi söker team-players med stort intresse för mat och dryck och som genom nära, rolig och personlig service kan skapa en upplevelse som får våra gäster att vilja återkomma. Tillsammans med övriga kollegor ser ni till att bidra positivt till att skapa en avslappnad, välkomnande och professionell atmosfär.
Vi söker även runners- med yrkesstolthet och glimten i ögat. Du ser lösningar istället för problem och ger alltid våra gäster det där lilla extra som gör att deras vistelse blir en minnesvärd upplevelse.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i restaurangbranschen sedan tidigare, men framförallt söker vi medarbetare som är serviceminded, sociala och som älskar att ta hand om våra gäster. Vi ser gärna att du är nyfiken, anpassningsbar och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
1-2 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Misshumasshu Jobbnummer
9552437