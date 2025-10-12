Misshumasshu i Stockholm söker hovmästare
MISSHUMASSHU är en livlig asiatisk bistro mitt på stureplan (inne i den gamla fina Birger Jarlspassagen)
"Open for all. Days and nights. A diner liquor bar mash up. One part Stockholm, one part Tokyo. Flavoured by Adam & Albin. Lively, diverse, fun. Noodles and whiskey, sliders and sake. Local, global, seasonal, whatever. Mix as you wish. Come as you are."
Vi söker nu en passionerad och erfaren hovmästare som kan leda vårt team till nya höjder. Sommelierutbildning är ett stort plus då vi ständigt utvecklar vår spännande vinlista.
Vi är stolta över att efter renoveringen återigen öppna upp vår härliga krog mitt i centrala Stockholm och vi söker nu dig med genuin bakgrund inom både storkrog och finkrog.
Vi tror att för att passa i rollen som hovmästare behöver du vara lyhörd, nyfiken och noggrann. Vi ser gärna att du har en bred dryckeskunskap och goda ledaregenskaper. Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat i matsal varav minst 1 år som hovmästare. Sommelierutbildning eller stort vinintresse är meriterande.
Restaurangen är mångsidig, pulserande och hos oss har vi ett roligt och högt arbetsklimat. Vi erbjuder en spännande och pulserande arbetsplats där kreativitet och utveckling alltid står i centrum. Hos oss finns goda möjligheter till att få vara med att fortsätta utveckla restaurangen och konceptet vidare. Att ha arbetat med asiatiska köket, smaker och kombinationer sen tidigare är meriterande.
I rollen har du ett operativt ansvar där du kommer leda och motiverar övriga medarbetare i teamet för att säkerställa att de når sin fulla potential. Du har alltid gästens behov och önskemål i fokus och på ett avslappnat och professionellt sett ser du till att våra gäster får en god helhetsupplevelse.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
