Mio söker ny kundservicemedarbetare till servicekontoret i Tibro
2026-03-06
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
•
Mio söker en kundservicemedarbetare till servicekontoret i Tibro
Som medarbetare på vår kundserviceavdelning tar du emot telefonsamtal, mejl och chatt från Mios kunder.
Du blir en del av ett team med målet att överträffa våra kunders förväntningar! Kunskap, service och gärna en personlig touch är något som verkligen uppskattas.
Din främsta uppgift är att leverera service och ett kundbemötande i världsklass. Du kommer bland annat att besvara frågor kopplade till försäljning, Mios sortiment, leveranser och eftermarknad.
Vi söker dig som:
• är serviceinriktad och har ett gott personligt bemötande
• har förmåga att förstå kundens önskemål
• har intresse för möbler och inredning samt sinne för färg, form och stil
• har god datorvana och är stresstålig
• trivs med att samarbeta, men kan även arbeta självständigt
• har tidigare erfarenhet från kundservice, försäljning, reception eller liknande roller
Arbetstid:
Vi har öppet vardagar kl. 09.00-18.00
Tjänsten är på 80 % med oregelbundet schema fördelat på vardagar. Stor möjlighet till förlängning finns. Publiceringsdatum2026-03-06Övrig information
Ansökningarna hanteras löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi välkomnar både kvinnliga och manliga sökanden - och ser gärna sökande i olika åldrar. Erfarenhet i form av livserfarenhet är något vi värdesätter.
Mio söker långsiktighet i våra anställningar. Vi hoppas därför att du som söker har ett genuint intresse för rollen, och en vilja att utvecklas - både inom kundservice och i Mios organisation.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Ersättning
