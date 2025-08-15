Minoritetssamordnare och Administratör till Kontaktcenter
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Tjänsten som minoritetssamordnar och administratör inom Kontaktcenter, är fördelad på 50 % inom vardera del. Tjänsten finns på Kanslienheten med placering i Kontaktcenter, som är en enhet under Kommunstyrelseförvaltningen. Kanslienheten ansvarar för Kontaktcenter, nämndsadministration, registratur, kommunens arkiv, kvalitetssamordning, minoritet mm.
Som minoritetssamordnare har du ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna, driva och följa upp kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet utgår från kommunpolitiskt antagna mål, gällande lagstiftning samt internationella och nationella åtaganden. Rollen är både strategisk och operativ och innebär samverkan med både interna och externa aktörer. Ett särskilt ansvar vilar på dig att säkerställa att samråd och aktiviteter sker i enlighet med kommunens åtagande inom finsk förvaltning. Du fungerar som samordnare, föredragande och sekreterare i kommunens råd för minoritetsspråk samt ansvarar för beredning och presentation av ärenden till kommunens ledningsgrupper, politiska organ och samrådsgruppen.
Som administratör på Kontaktcenter i Surahammars kommun ger du ett professionellt och tillgängligt stöd. Här arbetar engagerade medarbetare som brinner för att ge god service, vägledning och korrekt information. Kontaktcenter är en arbetsplats i ständig utveckling där förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Medarbetarna ansvarar bland annat för mottagning av besökare, hantering av enklare ärenden, intern service, vissa inköp samt information om kommunens verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av administration, ekonomi, stöd och service och som motiveras av att hjälpa andra. Du ska ha erfarenhet av strategiskt, inom offentlig sektor samt god kännedom om nationella minoriteters rättigheter och den lagstiftning som styr området. Erfarenhet av administration, samordning och kommunikation i komplexa sammanhang är en förutsättning.
I den här rollen är du expert på att ge god service, både internt och externt. Du är en strukturerad och självgående person som gillar att ta initiativ och hitta lösningar. Du trivs med att stötta andra och har ett positivt och serviceinriktat sätt.
Du har lätt för att samarbeta med kollegor och externa kontakter, och är flexibel i ditt arbetssätt. Eftersom rollen innebär många kontakter, är det viktigt att du har mycket god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill bidra till en positiv arbetsmiljö och till att utveckla vår verksamhet. Du förväntas delta aktivt i förbättringsarbete och i vår digitala utveckling. Det är viktigt att du trivs med att arbeta med förändring och utveckling, och att du motiveras av nya utmaningar.
Du ger korrekt information, vägledning och service till den interna organisationen, kommuninvånare och besökare. Du kommer ha arbetsuppgifter med intern service och ansvara för vissa inköp och attestera fakturor.
I tjänsten ingår även att arbeta i digitala system och du kommer bli ansvarig för att tillhandahålla och uppdatera delar av informationen på kommunens webbsidor. Du kommer ta emot synpunkter och eventuella klagomål. Du kommer var kommuninvånare behjälpliga med att finna olika ansökningsblanketter och fylla i dessa efter behov.
Du kommer också vara länken mellan anställda och vår IT avdelningen i vårt kommunalförbund. Det är därför viktigt att du trivs med digitala arbetssätt och de möjligheter detta medför.
Du är schemalagd dagtid med viss tjänstgöring under bland annat fullmäktigesammanträden som sker kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning med inriktning mot samhällskunskap, ekonomi eller annan likvärdig kompetens. Du har erfarenhet av minoritetsfrågor, finsk förvaltning, serviceinriktat arbete, gärna från kundtjänst eller en liknande administrativ roll, där du har fått möjlighet att utveckla din förmåga att möta människor med olika behov. Du är van vid att arbeta i digitala miljöer och har god datorvana, liksom förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska i både tal och skrift.
Eftersom Surahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och rollen delvist är som minoritetssamordnare, är det ett krav att du kan göra dig förstådd och förstå finska och meriterande om du kan uttrycka dig i skrift.
