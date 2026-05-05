Minnesmottagningen Varberg söker sjuksköterska
2026-05-05
Vi söker sjuksköterska till vår mottagning. Är du redo för nästa steg?Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en erfaren sjuksköterska till Minnesmottagningen i Varberg. Vårt arbete bedrivs i tvärprofessionella team och genom samarbete inom mottagningen. Samverkan med vårdgrannar är av stor vikt. Du kommer arbeta självständigt med bedömningar, provtagning, samtal, rådgivning och läkemedelsuppföljning. Du kommer även få möjlighet att arbeta med patient- och anhörigutbildning. Vi arbetar främst med mottagningsbesök men besöker ibland patienter i hemmet. Att arbeta som sjuksköterska hos oss är stimulerande, omväxlande och utmanande och det ställer krav på dig att vara flexibel och kunna arbeta självständigt.
Om Minnesmottagningen
Minnesmottagningen i Varberg är en regionövergripande mottagning i Halland som på specialistnivå utreder misstänkt demenssjukdom oavsett patientens ålder. I vårt arbete möter vi både yngre och äldre personer. Vi arbetar med uppföljning av personer med bekräftad demenssjukdom utifrån individuell planering. Uppföljningen är personcentrerad och vi samarbetar med övriga psykiatrin, närsjukvård, företagshälsovård samt kommunens olika enheter. Arbetet sker utifrån nationella riktlinjer omsatta i den regionövergripande vårdmodellen Annas led. I verksamheten arbetar ca 17 kollegor: läkare, psykologer, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med arbetslivserfarenhet inom yrket. Har du en specialistutbildning i psykiatri, vård av äldre/geriatrik eller kognitiva sjukdomar är detta meriterande. Meriterande är även erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk vård samt kunskap inom demensområdet.
Du är ambitiös och professionell i din roll och har patientens behov tydligt i fokus för ditt arbete. Du har en helhetssyn på ditt arbete och en god samarbetsförmåga. Du har ett tydligt intresse för förbättringsarbete och tar ansvar för att utveckla verksamheten med patienternas behov som utgångspunkt. Att arbeta som sjuksköterska hos oss är stimulerande, omväxlande och utmanande och det ställer krav på dig att vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
432 81 VARBERG Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Martin Malmstedt, Vårdförbundet 035-131724 Jobbnummer
9891617