Mini Maria Järva socialsekreterare tillsvidare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Område öppenvård/Framtid Stockholm ligger inom Socialförvaltningen och samlar öppenvårdsinsatser för barn, unga och familjer, som ett komplement till stadsdelsförvaltningarnas egna insatser. Framtid Stockholm består av Mini Maria Stockholm, SKKP, BSFT, Stödcentrum samt PLUS. Enheten är samlokaliserad med Beroendecentrum, Region Stockholm, på Rosenlundsgatan 44B på Södermalm samt på Askebykroken i Rinkeby. Tjänsten är förlagd till Mini Maria Järva i Rinkeby.
Vi erbjuder
På Socialförvaltningen har vi flexibel arbetstid samt vinter- och sommartid. För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en grundlig introduktion och attraktiva anställningsvillkor, tjänstepension, friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet till semesterväxling. Du har även möjlighet att köpa årskort till
Stockholms stads simhallar med gym och gruppträning till ett förmånligt pris.
Hej från din chef!
"Jag heter Cecilia Kaijser och är sedan åtta år tillbaka chef för Mini Maria Stockholm och SKKP inom Socialförvaltningen. Jag har över 30 års erfarenhet av arbete med ungdomar inom socialt behandlingsarbete och psykiatri. I mig får du en närvarande och engagerad chef med starkt driv och mycket hjärta för stadens unga. Jag är tillitsfull och ger mina medarbetare stort utrymme att ta eget ansvar. I det dagliga arbete närvarar verksamhetens mycket erfarna gruppledare, för stöd och guidning."
Din roll
Arbetet på Mini Maria Stockholm innefattar kartläggning av skadligt bruk och beroende samt behandling för ungdomar upp till 20 år och deras familjer, i nära samarbete med Beroendecentrum, Region Stockholm. En viktig del av arbetet är också samverkan med stadens alla stadsdelar och andra aktörer. Det ingår även andra uppgifter, som utåtriktat arbete, att exempelvis föreläsa på föräldramöten etc.
Din kompetens och erfarenhet
För att trivas i och hantera rollen som socialsekreterare vid Mini Maria Stockholm är du utbildad socionom, med avklarad socionomexamen samt har dokumenterad erfarenhet av socialt arbete med unga personer, gärna med beroendeproblematik eller annat behandlingsarbete, helst inom Mini Maria. Du har också gärna gått ytterligare kurser/utbildningar rörande målgruppen unga, missbruk och exempelvis NPF.
Du har kunskap och erfarenhet av socialtjänstens organisation och verksamhet, helst också av Stockholms Stad, samt erfarenhet av myndighetsutövning, helst inom Ungdomsenhet. Givetvis brinner du av intresse och engagemang för ungas livsvillkor. Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift. I tjänsten behöver du både ha förmåga att kunna arbeta självständigt och samtidigt ha en god samarbetsförmåga. Du behöver också kunna göra planer och samarbeta tillsammans med kollegor från andra professioner.
Mångfald är en styrka i en organisation och vi strävar efter att forma en grupp med olika erfarenhet, könstillhörighet, kulturell bakgrund och ålder, för bästa representation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att få arbeta hos Stockholms stad i en roll som innebär kontakt med barn, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret och misstankeregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
118 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, SOF Avd socialt stöd, Omr öppenvård, Mini Maria Stockholm Kontakt
Sandra Qvist, Akademikerförbundet SSR Jobbnummer
9859272