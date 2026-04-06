Mini Maria Hisingen söker socialsekreterare/behandlare
Mini-Maria Hisingen är en av två öppenvårdsmottagningar som vänder sig till ungdomar upp till 21 år med droger och/eller alkoholproblem. Mottagningen drivs i samverkan och med delat huvudmannaskap mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Beroendekliniken. Mottagningen vänder sig i första hand till ungdomar och anhöriga boende på Hisingen och delar av centrum. Det övergripande målet med verksamheten är att motverka alkohol och/eller drogmissbruk bland ungdomar.Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är att ge information, rådgivning, stöd och behandling i öppenvård till ungdomar och deras anhöriga. Vi erbjuder dig ett arbete i en dynamisk verksamhet där du arbetar nära tillsammans med engagerade kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet. Du kommer att ingå i ett team som består av en samordnare, socionomer, psykolog, sjuksköterskor, läkare och enhetschef.
Samverkan och utåtriktat arbete ingår i mottagningens uppdrag och syftar till att nå målgruppen i ett tidigt skede. I praktiken kan det handla om att samarbeta med andra befintliga resurser som rör ungdomen, de anhöriga och nätverket. Det kan också innefatta att sprida kunskap om målgruppen via utbildningsinsatser och genom att delta i olika forum där Mini-Marias expertis efterfrågas.Kvalifikationer
Socionomexamen med minst tre års arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer i minst 2 år.
Meriterande
Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1)
Kunskap och erfarenhet kring beroendefrågor.
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövande inom socialtjänsten.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar deras anhöriga.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som har en positiv grundpersonlighet. För tjänsten och uppdraget krävs att du kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar, dvs flexibilitet. Du är också kommunikativ och kan arbeta självständigt och i team. Du behöver ha intresse av samverkan och utåtriktat arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser. Övrig information
I denna rekryteringsprocess är personligt brev inte en ansökningshandling vi efterfrågar. Vi vill i stället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens kopplat till tjänsten du söker.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Inför denna rekrytering ha vi tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Caisa Landahl, Akademikerförbundet SSR caisa.landahl@socialcentrum.goteborg.se 031-3657006 Jobbnummer
9838169