Mindre rad - någon dag/vecka till 57 årig kvinna i Malå
Aktiv Assistans Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malå
På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Aktiv Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent på en mindre deltidstjänst hos vår kund i Malå. På denna schemarad så tjänstgör du något pass/vecka. Det kan variera mellan ca 1-3 st pass. Behovet (timmar per dygn) kommer att öka med tiden, så man kan få jobba mer framöver.
Arbetstiderna kan vara förlagd vardag eller helg enligt följande:
Kl. 08.30-15.30
Kl. 14.00-21.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 57-årsåldern. Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har demens. Arbetet innebär inte några tunga lyft, utan fokus ligger på pedagogiskt stöd, struktur och sällskap.
Arbetsuppgifter innefattar att stötta kunden med:
dagliga rutiner och hushållssysslor
personlig omvårdnad samt av- och påklädning
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du har bra tålamod och förståelse. Vi vill att du som söker ska ha matlagningskunskaper och tycka om att laga mat. Kunden önskar kvinnliga assistenter och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Grundläggande kunskaper i svenska språket
Ha matlagningskunskaper och trivas med att laga mat
MERITER
Tidigare arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Kunskap om demensvård och bemötande
Språkkunskaper i ryska är meriterande.
Sysselsättningsgrad: 1 st tillsvidaretjänst med 1-3 pass/vecka.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord - inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens - genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476450-1959655".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Assistans Norr AB
MALÅ
